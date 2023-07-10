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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб вошел в тренерский штаб отца в Кривбассе
Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 21:59 | Обновлено 10 июля 2023, 22:17
608
0

ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб вошел в тренерский штаб отца в Кривбассе

Ассистентом Юрия Вернидубу станет его сын, который будет отвечать за защиту

10 июля 2023, 21:59 | Обновлено 10 июля 2023, 22:17
608
0
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб вошел в тренерский штаб отца в Кривбассе
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Экс-защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб назначен тренером криворожского клуба. Он вошел в тренерский штаб Юрия Вернидуба, своего отца.

Виталий будет отвечать за действия игроков в защите, а также, по его словам, будет буферной зоной между командой и наставниками.

Ранее Вернидуб-младший объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Несколько недель назад Виталий Вернидуб получил тренерскую лицензию УЕФА категории B.

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Виталий Вернидуб Юрий Вернидуб назначение тренера Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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