ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб вошел в тренерский штаб отца в Кривбассе

Экс-защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб назначен тренером криворожского клуба. Он вошел в тренерский штаб Юрия Вернидуба, своего отца.

Виталий будет отвечать за действия игроков в защите, а также, по его словам, будет буферной зоной между командой и наставниками.

Ранее Вернидуб-младший объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Несколько недель назад Виталий Вернидуб получил тренерскую лицензию УЕФА категории B.