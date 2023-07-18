ВИДЕО. Домогательства, алкоголь, курение. Откровенное интервью Деле Алли

Недавно английский футболист Деле Алли дал откровенное интервью.

В нем он рассказал о своем тяжелом детстве, проблемах со снотворным и алкоголем, лечении в реабилитационном центре и многом другом.

На протяжении всей своей игровой карьеры испытывал проблемы психологического плана.