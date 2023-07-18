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Англия
18 июля 2023, 13:05 |
269
0

ВИДЕО. Домогательства, алкоголь, курение. Откровенное интервью Деле Алли

Английский футболист рассказал много интересного

18 июля 2023, 13:05 |
269
0
ВИДЕО. Домогательства, алкоголь, курение. Откровенное интервью Деле Алли
Getty Images/Global Images Ukraine. Деле Алли

Недавно английский футболист Деле Алли дал откровенное интервью.

В нем он рассказал о своем тяжелом детстве, проблемах со снотворным и алкоголем, лечении в реабилитационном центре и многом другом.

На протяжении всей своей игровой карьеры испытывал проблемы психологического плана.

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Источник Sport.ua
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