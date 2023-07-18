Англия18 июля 2023, 13:05 |
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ВИДЕО. Домогательства, алкоголь, курение. Откровенное интервью Деле Алли
Английский футболист рассказал много интересного
18 июля 2023, 13:05 |
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Недавно английский футболист Деле Алли дал откровенное интервью.
В нем он рассказал о своем тяжелом детстве, проблемах со снотворным и алкоголем, лечении в реабилитационном центре и многом другом.
На протяжении всей своей игровой карьеры испытывал проблемы психологического плана.
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