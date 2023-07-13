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Англия
13 июля 2023, 14:36 | Обновлено 13 июля 2023, 14:42
641
1

Партнер Миколенко по Эвертону признался в психологических проблемах

Откровенное признание сделал Деле Алли

13 июля 2023, 14:36 | Обновлено 13 июля 2023, 14:42
641
1
Партнер Миколенко по Эвертону признался в психологических проблемах
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник английского «Эвертона» Деле Алли поделился тем фактом, что на протяжении всей своей игровой карьеры испытывал проблемы психологического плана. 27-летний игрок сообщил, что после игр за «Бешикташ» на правах аренды он провел шесть недель в рехабе (бред преследования).

«Сейчас самое время рассказать людям, что происходило. Очень тяжело об этом говорить, потому что это произошло совсем недавно, и мне… Мне страшно рассказывать об этом, но, мне кажется, сейчас самое время.

Когда я вернулся из Турции и выяснилось, что мне нужна операция, психологически я оказался в яме. Я решил, что мне нужно в рехаб для психологически травмированных людей. Настало время. Нельзя сказать человеку, что ему необходимо отправиться в подобное место – ты должен сам осознать, что тебе это нужно, принять самостоятельное решение, что ничего другое уже не поможет. Я ходил по кругу плохих вещей – опирался на то, что только наносило мне вред. Я просыпался каждое утро и выигрывал битву: шел на тренировку, улыбался, показывал всем, что счастлив. Но внутри я эту битву на самом деле проигрывал. Когда я получил травму и мне сказали, что требуется операция, я снова почувствовал, что меня затягивает в этот ужасный цикл. И решил, что пора. Я отправился в клинику на шесть недель. «Эвертон» был невероятен: клуб поддерживал меня на 100%. Я всегда буду им благодарен, что бы ни случилось в будущем. Они были открыты, честны и искренны – в то время, когда я принимал самое серьезное решение в своей жизни, это было невероятно важно.

Я рад, что смог это сделать. Люди воспринимают рехаб как что-то страшное, но я никогда не мог представить, сколько мне это мне даст. Я был в ужасном положении.

Я вышел из рехаба три недели назад. Если быть честным, я не думал, что буду готов рассказать об этом так скоро, но сейчас я чувствую себя хорошо и достаточно сильным, чтобы это сделать. Так даже лучше: мы живем в мире, когда таблоиды могут узнать о тебе все. Они звонили моей команде, говорили, что знают, где я, о каких-то вещах, которые я делал в прошлом. Но мне все равно, что думают люди. Пусть пишут что хотят. Просто это не соответствует действительности. Мои откровения могут помочь другим людям, показать, что они не одни. Что попросить помощи не сделает тебя слабым», – признался Деле Алли

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Деле Алли Эвертон
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Gargantua
меньше надо было с наркотой экспериментировать
просрал выдающийся талант
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