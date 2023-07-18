Тренер вратарей Шахтера: «Приятно, что буду работать вместе с Пятовым»

Тренер вратарей «Шахтера» Деннис Гентенар рассказал о своей роли в штабе, работе с молодыми голкиперами «горняков» и задачах на сезон.

- Деннис, мы продолжаем знакомить наших болельщиков с новым тренерским штабом. Можете сказать несколько слов о себе?

- Мое имя Деннис Гентенар, я из Нидерландов. Ранее выступал за НЭК (Неймеген), дортмундскую «Боруссию», амстердамский «Аякс», «ВВВ-Венло», «Алмере Сити» и завершил карьеру в родном городе – в НЭК (Неймеген). Впоследствии стал тренером вратарей – сначала на любительском уровне, а дальше в молодежной Академии «Аякса». После переехал в Абу-Даби работать в «Аль-Вахди», затем перешел в «Маккаби» (Тель-Авив), где я был в команде с Патриком ван Леувеном. А сейчас я здесь, в «Шахтере».

- Как вы получили предложение присоединиться к «Шахтеру«?

- Патрик рассказал мне, что собирается переходить в «Шахтер», и спросил, хочу ли я присоединиться. Я подумал, поговорил, конечно, со своей семьей об этом. Считаю, что «Шахтер» – это очень хороший и большой клуб, который почти каждый год выступает в Лиге чемпионов. Поэтому для меня, со спортивной точки зрения, было легко решить.

- Какие обязанности в тренерском штабе?

- Конечно, как у тренера вратарей, моя зона ответственности – это голкиперы. Я также буду работать вместе с Андреем Пятовым, что очень приятно.

- Андрей Пятов – легенда «Шахтера». Что вы можете сказать о нем и следили ли за его игровой карьерой?

- Знаю, что он много лет выступал в «Шахтере». Несколько лет назад мы с «Маккаби» играли против «горняков» в Лиге Европы и там пересекались. Так как «Шахтер» выступал в Лиге чемпионов, я видел их игру и обращал внимание на голкиперов. Работать сейчас вместе с легендой клуба – это честь для меня, а также это хорошо, ведь мы можем объединить наш вратарский опыт и передать его молодым голкиперам.

- Что можете сказать о тренерском потенциале Андрея?

- Его способность естественно и прямо разговаривать с вратарями во время обучения поможет легко перейти от голкиперской деятельности к тренерской.

- Сейчас в «Шахтере» есть как молодые, так и опытные вратари. Какой их уровень?

- У нас есть опытные вратари, конечно, но они все молодые. Они имеют большой потенциал и очень трудолюбивые. Посмотрим. Мы все еще в межсезонье и работаем с ними.

- Какие цели вы себе ставите в работе с ребятами?

- Как и у каждого тренера, цель – сделать своих игроков или вратарей лучше, помочь им развиваться и прогрессировать. Хотим помочь им стать лучшими.

- Что скажете о нынешнем «Шахтере«?

- Стиль игры, который мы хотим видеть, будет отличаться от предыдущего, поэтому нам следует продолжать работать над этим, чтобы потом футболисты почувствовали, что это их собственный стиль и что они должны так играть.