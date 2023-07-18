Микель АРТЕТА: «Для США невероятно, что Месси решил сюда приехать»
Менеджер «Арсенала» – о повороте в карьере аргентинского нападающего
Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о подписании контракта между аргентинцем Лионелем Мессии и клубом МЛС «Интер Майами».
«Месси устроит революцию и изменит лигу только своим присутствием, тем, чего он добился, что значит для мирового футбола.
Резонанс, который он произведет, будет исключительным. Для США невероятно, что он решил приехать сюда», – заявил Микель Артета.
Как известно, минувшей ночью на 17 июля «Интер Майами» представил Лионеля Месси в качестве игрока своей команды.
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