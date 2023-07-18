Гюндоган поделился целями в Барселоне

Испанская «Барселона» представила полузащитника Илкая Гюндогана в качестве игрока своей команды.

32-летний уроженец немецкого Гельзенкирхена высказался о приоритетных задачах «блауграны» на новую кампанию.

«Я хочу вернуть «Барселону» на вершину в Европе. Возможность присоединиться к этой команде – это источник гордости и честь. У нас есть возможность вернуть хорошие результаты в Европе. Лига чемпионов – волшебный, очень особенный турнир. В нем очень тонкая грань между вылетом и проходом дальше. Но наша команда способна бороться и пытаться пройти как можно дальше.

Я несколько лет пытался выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити». Несколько месяцев назад мне наконец-то это удалось. Надеюсь, этот опыт позволит мне помочь «Барселоне» попытаться выиграть турнир», – заявил Гюндоган.