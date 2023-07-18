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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 10:20 | Обновлено 18 июля 2023, 10:21
212
0

Динамо отказалось от проведения сборов для юных футболистов в Сербии

Сербы предлагали оплатить расходы за свой счет

18 июля 2023, 10:20 | Обновлено 18 июля 2023, 10:21
212
0
Динамо отказалось от проведения сборов для юных футболистов в Сербии
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» опровергло информацию о том, что юные футболисты динамовской школы будут проходить учебно-тренировочные сборы на территории Сербии за счет местного правительства. «Бело-синие» сообщили на официальном сайте, что это не соответствует действительности.

«У нашего клуба был такой вариант, но по ряду понятных причин (в том числе из-за участия сербского клуба «Црвена Звезда» на турнире в россии) это приглашение было отклонено.

Пока наша страна находится в состоянии войны, принцип «спорт вне политики» для нас не работает.

В свою очередь руководство ФК «Динамо» (Киев) сделает все возможное, чтобы все возрастные группы нашей Академии прошли полноценную подготовку к предстоящему сезону», – сказано в заявлении «Динамо».

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Динамо Киев Сербия Црвена Звезда
Источник ФК Динамо Киев
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