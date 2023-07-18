Динамо отказалось от проведения сборов для юных футболистов в Сербии

Киевское «Динамо» опровергло информацию о том, что юные футболисты динамовской школы будут проходить учебно-тренировочные сборы на территории Сербии за счет местного правительства. «Бело-синие» сообщили на официальном сайте, что это не соответствует действительности.



«У нашего клуба был такой вариант, но по ряду понятных причин (в том числе из-за участия сербского клуба «Црвена Звезда» на турнире в россии) это приглашение было отклонено.

Пока наша страна находится в состоянии войны, принцип «спорт вне политики» для нас не работает.

В свою очередь руководство ФК «Динамо» (Киев) сделает все возможное, чтобы все возрастные группы нашей Академии прошли полноценную подготовку к предстоящему сезону», – сказано в заявлении «Динамо».