Евгений ВОЛИНЕЦ: «Думаю, с партнерами быстро найдем общий язык»

29-летний Евгений Волынец накануне своей первой тренировки в составе «Днепра-1» после перехода из «Колоса» ответил на вопросы клубной пресс-службы днепровского клуба.

– Слухи о заинтересованности «Днепра-1» в тебе периодически возникали в последние годы, а сейчас трансфер произошел достаточно быстро. Расскажи, как состоялся переход?

– На самом деле все произошло быстро. Все произошло буквально за день-два. Признаюсь, сам немного не ожидал такого - спокойно готовился к сезону с «Колосом». Но все быстро произошло, и я очень рад, что оказался здесь.

– На протяжении карьеры ты совсем нечасто менял клубы. Есть ли по этому поводу сейчас волнение?

– Возможно, кое-что есть, потому что шесть лет я играл в одном клубе. Но скажу, что со всеми ребятами более-менее общался и знаком, поэтому, думаю, что проблем никаких не будет.

– Вернемся к началу карьеры. Как ты пришел в футбол и как оказался в воротах?

– Был набор в школу «Динамо». Тогда еще не было разделения на позиции - все играли везде. А потом Евгений Рудаков поставил меня в ворота, так и пошло.

– В детском футболе у тебя было множество наград как командных, так и индивидуальных, но в первую динамовскую команду так и не удалось добраться. Много конкурентов было? Трудно было пробиться?

– Да, было много конкурентов, ведь динамовская школа славится голкиперами. Я до последнего ждал своего шанса, но так его и не получил. Продолжал работать дальше и сейчас очень доволен, что попал в такой клуб, как «Днепр-1».

– Первым твоим взрослым клубом стал харьковский «Гелиос». Можно считать его стартовым трамплином в профессиональной карьере?

– Да, это был первый период в, можно сказать, уже мужской команде. Я туда пошел из «Динамо-2» и получил хороший опыт. Набрал определенное количество игр, хорошо себя проявил и получил шанс в «Колосе».

– С «Колосом» ты прошел длительный путь. Что будешь вспоминать об этом периоде и клубе в первую очередь?

– Это лучший этап моей карьеры, и конечно буду вспоминать его с теплотой. Отношение в клубе ко мне с первого до последнего дня было очень теплым и приятным. Поэтому желаю «Колосу» побед и движения вперед.

– «Колос» и «Днепр-1» много встречались. Что запомнилось из этого соперничества? И каким оно теперь будет для тебя по другую сторону баррикад?

– Каким будет, увидим. Если буду выходить на игру с «Колосом», конечно, буду стремиться только победить. А то, что было много игр, так сложилось. «Днепр-1» и «Колос» вместе шли из первой лиги, потом играли плей-офф за Лигу Европы, поэтому и было такое количество встреч. Думаю, вы согласитесь, что это были боевые игры.

– До старта сезона осталась неделя. Успеешь ли наладить коммуникацию с новыми партнерами, что очень важно для голкипера?

– Дай Бог, чтобы успел. Думаю, мы быстро найдем общий язык и вместе будем все делать для достижения результатов.

– Ты очень редко даешь интервью. Почему так сложилось?

– Не знаю, я не очень публичный человек и часто отказываю в интервью. Мне просто не очень комфотно в такой роли.

– Из фотографий в Инстаграме можно сделать вывод, что важное место в твоей жизни занимает семья. Действительно ли это так, и идет ли уже по твоим стопам сын, который на фото всегда с мячом?

– (улыбается) Ну как идет... То мяч у него, то перчатки. Я против, чтобы он надевал перчатки. Но ему всего пять лет, пока просто играет.