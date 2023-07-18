Вест Хэм присмотрел в Баварии замену Райсу

Английский клуб «Вест Хэм» обратил свой взор на полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецка.

«Молотобойцы» считают, что 28-летний немец сможет заменить в полузащите Деклана Райса, который этим летом перешел в лондонский «Арсенал».

Горецка покидать Мюнхен не хочет, а вот «Бавария» готова к расставанию с игроком, если получит по его трансферу предложение в размере 40-50 млн евро.

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В чемпионате Германии сезона-2022/23 Леон Горецка провел 27 игр, забил 3 гола.