Англия18 июля 2023, 07:34 | Обновлено 18 июля 2023, 07:46
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Вест Хэм присмотрел в Баварии замену Райсу
«Молотобойцы» ищут игрока в середину поля
18 июля 2023, 07:34 | Обновлено 18 июля 2023, 07:46
794
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Английский клуб «Вест Хэм» обратил свой взор на полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецка.
«Молотобойцы» считают, что 28-летний немец сможет заменить в полузащите Деклана Райса, который этим летом перешел в лондонский «Арсенал».
Горецка покидать Мюнхен не хочет, а вот «Бавария» готова к расставанию с игроком, если получит по его трансферу предложение в размере 40-50 млн евро.
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В чемпионате Германии сезона-2022/23 Леон Горецка провел 27 игр, забил 3 гола.
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