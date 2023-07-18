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Англия
18 июля 2023, 07:34 | Обновлено 18 июля 2023, 07:46
794
0

Вест Хэм присмотрел в Баварии замену Райсу

«Молотобойцы» ищут игрока в середину поля

18 июля 2023, 07:34 | Обновлено 18 июля 2023, 07:46
794
0
Вест Хэм присмотрел в Баварии замену Райсу
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Вест Хэм» обратил свой взор на полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецка.

«Молотобойцы» считают, что 28-летний немец сможет заменить в полузащите Деклана Райса, который этим летом перешел в лондонский «Арсенал».

Горецка покидать Мюнхен не хочет, а вот «Бавария» готова к расставанию с игроком, если получит по его трансферу предложение в размере 40-50 млн евро.

В чемпионате Германии сезона-2022/23 Леон Горецка провел 27 игр, забил 3 гола.

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Леон Горецка Вест Хэм Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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