УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
Официально список будет утвержден позже
В групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 уже квалифицировались 26 клубов. Еще шесть путевок будут разыграны позже.
Список клубов-участников группового этапа ЛЧ по странам:
Англия: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед».
Испания: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Севилья» (как победитель ЛЕ).
Германия: «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг», «Унион».
Италия: «Наполи», «Интер», «Лацио», «Милан».
Франция: «ПСЖ», «Ланс».
Португалия: «Беника», «Порту».
Нидерланды: «Фейеноорд».
Австрия: «Зальцбург».
Шотландия: «Селтик».
Сербия: «Црвена Звезда».
Украина: «Шахтер».
УЕФА отмечает, что список предварительный и может измениться, если на клуб или страну будут наложены дисциплинарные санкции. Все российские клубы традиционно отстранены от участия в турнире.
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