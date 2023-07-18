УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ

В групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 уже квалифицировались 26 клубов. Еще шесть путевок будут разыграны позже.

Список клубов-участников группового этапа ЛЧ по странам:

Англия: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед».

Испания: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Севилья» (как победитель ЛЕ).

Германия: «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг», «Унион».

Италия: «Наполи», «Интер», «Лацио», «Милан».

Франция: «ПСЖ», «Ланс».

Португалия: «Беника», «Порту».

Нидерланды: «Фейеноорд».

Австрия: «Зальцбург».

Шотландия: «Селтик».

Сербия: «Црвена Звезда».

Украина: «Шахтер».

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УЕФА отмечает, что список предварительный и может измениться, если на клуб или страну будут наложены дисциплинарные санкции. Все российские клубы традиционно отстранены от участия в турнире.