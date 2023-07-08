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Лига чемпионов
08 июля 2023, 19:11 |
219
0

Украинские арбитры будут работать на матче квалификации Лиги чемпионов

Бригада Копиевского

08 июля 2023, 19:11 |
219
0
Украинские арбитры будут работать на матче квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо Киев. Виктор Копиевский

УЕФА объявил о том, что украинская бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским обслужит матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Слованом» (Словакия) и «Свифтом» (Люксембург).

Встреча пройдет 12 июля.

Помогать Копиевскому будут Андрей Скрипка, Александр Беркут и Денис Шурман.

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Виктор Копиевский Лига чемпионов Слован Братислава
Источник Украинская ассоциация футбола
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