Лига чемпионов08 июля 2023, 19:11 |
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Украинские арбитры будут работать на матче квалификации Лиги чемпионов
Бригада Копиевского
08 июля 2023, 19:11 |
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УЕФА объявил о том, что украинская бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским обслужит матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Слованом» (Словакия) и «Свифтом» (Люксембург).
Встреча пройдет 12 июля.
Помогать Копиевскому будут Андрей Скрипка, Александр Беркут и Денис Шурман.
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