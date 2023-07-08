Украинские арбитры будут работать на матче квалификации Лиги чемпионов

УЕФА объявил о том, что украинская бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским обслужит матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Слованом» (Словакия) и «Свифтом» (Люксембург).

Встреча пройдет 12 июля.

Помогать Копиевскому будут Андрей Скрипка, Александр Беркут и Денис Шурман.