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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 01:02 | Обновлено 18 июля 2023, 01:03
47
0

Тренер Оболони: «В нашей команде Рыбка стал игроком, которого все знают»

Валерий Иващенко – о новом вратаре своей команды

18 июля 2023, 01:02 | Обновлено 18 июля 2023, 01:03
47
0
Тренер Оболони: «В нашей команде Рыбка стал игроком, которого все знают»
ФК Оболонь

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко поделился мнением об опытном вратаре Александре Рыбке, который стал в это межсезонье игроком киевской команды.

– Одним из новичков команды стал мегадоопытный вратарь – Александр Рыбко. И, пожалуй, теперь можно сказать, что позиция вратаря в команде наиболее укомплектована и конкурентоспособна одновременно. Что, по вашему мнению, может дать Александр команде? И довольны ли вы его работой на первом собрании?

Сашко начинал свой путь с ФК Оболонь. Первые шаги он сделал здесь. Можно сказать, что именно благодаря нашей команде он стал тем Рыбкой, которого его все знают. Наш тренерский штаб хотел, чтобы у нас в команде был опытный игрок, который бы мог своим опытом помогать ребятам быстрее адаптироваться к УПЛ. Он знает, что такое делать первые шаги на таком уровне и может этим опытом вдохновлять ребят на победы. И потому это очень важная фигура в нашем клубе. Он однозначно считается неотъемлемой частью этого коллектива. Он знает многих работников, и я его достаточно хорошо знаю. Мне известно о его человеческих качествах, поэтому могу сказать, что он профессионал, как на поле, так и вне его. Благодаря его опыту в лучших клубах Украины и в сборной он способен вдохновлять молодых игроков, – сказал Иващенко.

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Валерий Иващенко Александр Рыбка Оболонь Киев
Источник ФК Оболонь
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