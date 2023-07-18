Льорис согласен на переход в ПСЖ

Многолетний голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис покинет клуб нынешним летом – «Шпоры» на него больше не рассчитывают. По информации французских СМИ, запрос по поводу трансфера вратаря делал «ПСЖ», Льорис согласился на переход.

Ранее Льорис уже отклонил предложения «Фиорентины» и «Аль-Хиляля». 36-летний вратарь готов перебраться в Саудовскую Аравию, но требует более высокую зарплату.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» не взял Льориса на предсезонный сбор команды.