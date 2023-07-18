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Франция
18 июля 2023, 00:07 |
410
0

Льорис согласен на переход в ПСЖ

Голкипер покинет «Тоттенхэм» летом

18 июля 2023, 00:07 |
410
0
Льорис согласен на переход в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Многолетний голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис покинет клуб нынешним летом – «Шпоры» на него больше не рассчитывают. По информации французских СМИ, запрос по поводу трансфера вратаря делал «ПСЖ», Льорис согласился на переход.

Ранее Льорис уже отклонил предложения «Фиорентины» и «Аль-Хиляля». 36-летний вратарь готов перебраться в Саудовскую Аравию, но требует более высокую зарплату.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» не взял Льориса на предсезонный сбор команды.

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Уго Льорис Тоттенхэм ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник RMC Sport
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