Льорис согласен на переход в ПСЖ
Голкипер покинет «Тоттенхэм» летом
Многолетний голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис покинет клуб нынешним летом – «Шпоры» на него больше не рассчитывают. По информации французских СМИ, запрос по поводу трансфера вратаря делал «ПСЖ», Льорис согласился на переход.
Ранее Льорис уже отклонил предложения «Фиорентины» и «Аль-Хиляля». 36-летний вратарь готов перебраться в Саудовскую Аравию, но требует более высокую зарплату.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» не взял Льориса на предсезонный сбор команды.
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