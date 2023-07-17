Другие новости17 июля 2023, 22:27 | Обновлено 17 июля 2023, 23:55
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Херардо МАРТИНО: «Дадим Месси подготовиться физически»
Тренер «Интер Майами» – о переходе аргентинского форварда
17 июля 2023, 22:27 | Обновлено 17 июля 2023, 23:55
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Новый главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал переход в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси:
«Мы смотрим в будущее с волнением, которое возникает из-за появления в нашей команде лучшего игрока мира, но также и с намерением проявить терпение и дать ему физически подготовиться, чтобы он мог сыграть в подходящий момент».
Сегодня ночью «Интер Майами» провел официальную презентацию Месси в качестве игрока команды.
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