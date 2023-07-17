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17 июля 2023, 22:27 | Обновлено 17 июля 2023, 23:55
595
1

Херардо МАРТИНО: «Дадим Месси подготовиться физически»

Тренер «Интер Майами» – о переходе аргентинского форварда

17 июля 2023, 22:27 | Обновлено 17 июля 2023, 23:55
595
1
Херардо МАРТИНО: «Дадим Месси подготовиться физически»
Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино

Новый главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал переход в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси:

«Мы смотрим в будущее с волнением, которое возникает из-за появления в нашей команде лучшего игрока мира, но также и с намерением проявить терпение и дать ему физически подготовиться, чтобы он мог сыграть в подходящий момент».

Сегодня ночью «Интер Майами» провел официальную презентацию Месси в качестве игрока команды.

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Херардо Мартино Лионель Месси Интер Майами
Источник Daily Mail
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RomarioUA
Тобто Мессі непідготовлений прийшов? 
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