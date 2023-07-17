Украина. Премьер лига17 июля 2023, 21:38 |
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ОФИЦИАЛЬНО. У Днепра-1 появился новый генеральный партнер
На футболках команды появится логотип «Windrose»
17 июля 2023, 21:38 |
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«Днепр-1» официально сообщил о начале сотрудничества с новым генеральным партнером. Им стал авиаперевозчик «Windrose», основанный в 2003 году. Логотип компании появится на футболках вице-чемпионов Украины.
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Ранее титульным спонсором «Днепра-1» была букмекерская компания «Parimatch». Однако по ходу прошлого сезона на компанию были наложены санкции СНБО, после чего «Днепр-1» прекратил с ней сотрудничество.
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Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день. Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит. Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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