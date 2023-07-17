ОФИЦИАЛЬНО. У Днепра-1 появился новый генеральный партнер

«Днепр-1» официально сообщил о начале сотрудничества с новым генеральным партнером. Им стал авиаперевозчик «Windrose», основанный в 2003 году. Логотип компании появится на футболках вице-чемпионов Украины.

Ранее титульным спонсором «Днепра-1» была букмекерская компания «Parimatch». Однако по ходу прошлого сезона на компанию были наложены санкции СНБО, после чего «Днепр-1» прекратил с ней сотрудничество.