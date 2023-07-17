18 июля на «Градска Плажа» пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Струга» встретится с «Жальгирисом». Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Струга

Клуб молод даже по рамкам родной Северной Македонии. Его основали в 2015-м году, причем начинать нужно было еще с 4-го дивизиона родной страны. Уже через 4 года получилось добраться до элиты, Первой Лини. Со 2-й попытки там красные взяли 3-е место, и летом 2021-го попробовали свои силы на евроарене. Это закончилось неудачно, поражением в стартовом раунде квалификации, от Лиепаи (еще и с разгромным, 1-4, поражением дома). Но в прошлом сезоне Струга смогла стать сенсацией, как минимум, на македонском уровне. Команда, что откатывалась на 6-е место в 2021/2022, ухитрилась стать чемпионом страны. Благодаря этому она дебютировала в отборе Лиги чемпионов, и эта попытка началась удачно. В Вильнюсе смогли отстоять стратегически удобные 0-0.

Жальгирис

Команда была известна еще в советские времена. Максимумом, в 1987-м году, там добирались до 3-го места в первенстве СССР. Ну, а при независимости в прошлом сезоне было оформлено и 10-е чемпионство, и 14-й кубок. Вообще 2022-й был крайне удачным для зелено-белых, ведь заодно они установили национальный рекорд на евроарене. Да, Буде-Глимт не пустил в Лигу Чемпионов, а Мальме - в Лигу Европы. Но литовцы впервые в истории добрались до группового этапа, пусть и в Лиге конференций. А уже там сыграли вничью с Базелем и Слованом, а Пюник на своём поле и вовсе обыгрывали. Но сейчас и на внутренней арене, в А-Лиге, уступают в споре за 1-е место Паневежису, и новый раунд квалификации начали, при всем преимуществе, с 0-0 против македонян в Вильнюсе.

Статистика личных встреч

До прошлого вторника стороны ни разу в своей истории не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в победу гостей. Но уже понятно, что первый же гол, скорее всего, станет решающим. Напрашивается ставка на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,75).