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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 19:40 | Обновлено 17 июля 2023, 20:06
574
0

Сыч начнет сезон в Рухе

Защитник не покинет клуб в ближайшее время

17 июля 2023, 19:40 | Обновлено 17 июля 2023, 20:06
574
0
Сыч начнет сезон в Рухе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Как стало известно Sport.ua, правый защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч после непродолжительного отдыха 18 июля возобновит тренировочный процесс в составе львовского «Руха».

Последний год воспитанник ровенского футбола играл на правах аренды за бельгийский «Кортрейк», а после ее окончания вернулся в «Рух», которому принадлежит до 30 июня 2025 года.

По информации нашего источника Сыч, по крайней мере, старт сезона точно проведет во львовской команде.

Пока что в расположении «Руха» нет ни одного потенциального летнего новичка. Подопечным Виталия Пономарева осталось сыграть еще два спарринга: 21 июля – с «Металлистом 1925» и «Агробизнесом».

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Источник Sport.ua
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