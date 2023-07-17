Сыч начнет сезон в Рухе

Как стало известно Sport.ua, правый защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч после непродолжительного отдыха 18 июля возобновит тренировочный процесс в составе львовского «Руха».

Последний год воспитанник ровенского футбола играл на правах аренды за бельгийский «Кортрейк», а после ее окончания вернулся в «Рух», которому принадлежит до 30 июня 2025 года.

По информации нашего источника Сыч, по крайней мере, старт сезона точно проведет во львовской команде.

Пока что в расположении «Руха» нет ни одного потенциального летнего новичка. Подопечным Виталия Пономарева осталось сыграть еще два спарринга: 21 июля – с «Металлистом 1925» и «Агробизнесом».