Алексей Сыч вернется в Рух

Как стало известно Sport.ua, бельгийский «Кортрейк» не будет выкупать контракт украинского защитника Алексея Сыча. 22-летний правый защитник вернется в Украину после завершения аренды.

Отметим, что у «Кортрейка» была опция выкупа контракта игрока за 2 миллиона евро. Однако в финансовом плане бельгийский клуб не может потянуть этот трансфер. Полноценный переход мог произойти при условии, что «Кортрейк» получил бы большее предложение, чем 2 млн. евро и перепродал бы украинца. Однако таких вариантов не было.

В прошлом сезоне Сыч сыграл 14 матчей за «Кортрейк», в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Контракт Алексея Сыча с «Рухом» рассчитан до лета 2025 года.