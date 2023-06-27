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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 10:50 |
694
2

Алексей Сыч вернется в Рух

«Кортрейк» не будет выкупать контракт защитника молодежной сборной Украины

27 июня 2023, 10:50 |
694
2
Алексей Сыч вернется в Рух
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Как стало известно Sport.ua, бельгийский «Кортрейк» не будет выкупать контракт украинского защитника Алексея Сыча. 22-летний правый защитник вернется в Украину после завершения аренды.

Отметим, что у «Кортрейка» была опция выкупа контракта игрока за 2 миллиона евро. Однако в финансовом плане бельгийский клуб не может потянуть этот трансфер. Полноценный переход мог произойти при условии, что «Кортрейк» получил бы большее предложение, чем 2 млн. евро и перепродал бы украинца. Однако таких вариантов не было.

В прошлом сезоне Сыч сыграл 14 матчей за «Кортрейк», в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Контракт Алексея Сыча с «Рухом» рассчитан до лета 2025 года.

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Источник Sport.ua
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8number
Сыч 🦉?? Блін 😂😂😂🤣🤣🤣🤣
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Barlowold
Ціганик знов перднув в лужу зі своїми інсайдами ...Сича, в контракті обов'язковий викуп за 2 ляма
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0
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