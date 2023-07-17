Карьерный пик. 4 тренера, которые в новом сезоне дебютируют в АПЛ

Новый сезон в английской Премьер-лиге обещает быть привычно весьма горячим. Несмотря на то, что за последние шесть лет чемпионом страны пять раз становился Манчестер Сити, который лишь однажды удалось подвинуть с золотого пьедестала Ливерпулю, у «горожан» все еще сохраняется весьма пристойный список конкурентов. Это и уже упоминавшийся Ливерпуль, и прекрасно показавший себя в сезоне-2022/23 Арсенал, и амбициозный Манчестер Юнайтед, и переживающий очередную перестройку Челси, и, безусловно, неудачливый, но всегда грозящий вмешаться в зарубу Тоттенхэм.

Уже меньше чем через месяц, 11 августа, сезон в АПЛ возьмет старт, но увлекательным он будет не только для ключевых претендентов на чемпионство, но и еще для ряда команд – в частности, тех, которые к новым вершинам за собой поведут тренеры-дебютанты турнира. Таковых всего четыре. Или целых четыре, учитывая, что это пятая часть от общего количества всех наставников в соревновании…

Роб Эдвардс

Возраст: 40 лет

Гражданство: Уэльс

Команда: Лутон

Лутон впервые в истории сыграет в английской Премьер-лиге, откуда вылетел как раз перед переформатированием элитарного дивизиона – в 1992 году. Нынешний успех «шляпников» стал возможен благодаря прекрасной и усердной работе 40-летнего валлийского специалиста Роба Эдвардса, который теперь получит возможность дебютировать на топ-уровне.

В качестве футболиста Эдвардс, выступавший на позиции центрального защитника, успел поиграть в АПЛ за родную Астон Виллу и Блэкпул. Что правда, в рядах обоих команд Роб провел всего-то 10 поединков в высшем дивизионе профессионального английского футбола, и куда больше запомнился почитателям Чемпионшипа, в котором на счету Эдвардса аж 177 проведенных матчей за различные команды.

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Тренерскую карьеру Эдвардс начал в 2014 году. Тогда молодому специалисту доверили работу с юниорами Вулверхэмптона – командой U-18. Вскоре Роб дорос до уровня ассистента главного тренера в первой команде и даже провел один матч в роли исполняющего обязанности наставника «волков», но в рамках Чемпионшипа. Впоследствии Эдвардс работал с Телфордом, Вулверхэмптоном U-21, сборной Англии U-16, Форест Грином и Уотфордом, прежде чем в ноябре минувшего года возглавил Лутон и с ходу вывел «шляпников» в элитарный дивизион.

Эдвардс интересен тем, что предпочитает играть с тремя центральными защитниками, используя схемы 3-5-2 или 3-4-1-2. По этой причине у Лутона довольно неплохо получалось обороняться в Чемпионшипе, однако насколько команда Эдвардса окажется конкурентоспособной на уровне АПЛ – это, пожалуй, одна из ключевых интриг предстоящего чемпионата, где многие почитатели традиционных андердогов будут однозначно симпатизировать «шляпникам».

Венсан Компани

Возраст: 37 лет

Гражданство: Бельгия

Команда: Бернли

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Путь Венсана Компани к тренерскому дебюту в АПЛ во многом с чем схож с тем, который проделал Роб Эдвардс. Прежде всего, Бернли, которым с июля 2022 года руководит бельгиец, вернулся в элитарный дивизион по итогам розыгрыша сезона в Чемпионшипе. Также Компани, как и Эдвардс, в бытность футболистом выступал на позиции центрального защитника, и имел опыт игр в Премьер-лиге. Что правда, карьера у Венсана в АПЛ оказалась куда более насыщенной и звездной – он сыграл 265 матчей за Манчестер Сити, в рядах которого четырежды становился чемпионом.

В 2019 году Компани покинул стан «горожан» и вернулся в родной для него Андерлехт. В этой команде Венсан один сезон провел в статусе играющего тренера, после чего окончательно повесил бутсы на гвоздь и сосредоточился на наставничестве. Увы, но возвращение Компани пришлось отнюдь не на лучшие для Андерлехта времена, а потому выиграть что-либо с командой в статусе коуча Венсан так и не смог. Что правда, это не помешало бельгийцу получить приглашение с Туманного Альбиона.

Всего за сезон Компани решил с Бернли задачу по возвращению в Премьер-лигу. «Бордовые» выиграли Чемпионшип-2022/23, набрав 101 очко в 46 поединках. Теперь перед бельгийским наставником стоит более сложная задача – закрепиться в элите. С одной стороны, соревнование прекрасно знакомо Венсану, но с другой – в период карьеры футболиста он ощущал совсем иные турнирные перипетии, так как выступал за команду-гранд, а теперь будет куда больше сфокусирован на решении более приземленных задач. Впрочем, может, мы просто недооцениваем талант Компани и он сможет вывести Бернли на куда более высокий уровень?..

Андони Ираола

Возраст: 41 год

Гражданство: Испания

Команда: Борнмут

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19 июня в Борнмуте, за который выступает украинский центральный защитник Илья Забарный, приняли весьма неожиданное решение уволить с поста главного тренера Гари О’Нила, который пребывал в клубе с февраля 2021-го: сперва на правах ассистента, затем в качестве исполняющего обязанности наставника, и в конце концов в роли полноценного шефа первой команды. О’Нилу удалось спасти для «вишен» прописку в элите по итогам сезона-2022/23, но в целом его стиль работы, очевидно, пришелся не по нраву клубному руководству, и в новый сезон Борнмут входит под началом 41-летнего испанца Андони Ираолы.

Ираола является абсолютным дебютантом для английской Премьер-лиги. В период карьеры футболиста Андони, игравший правого защитника, выступал на родине за Атлетик из Бильбао, а прощался с игрой в североамериканской МЛС в рядах Нью-Йорк Сити в начале 2017-го. Вскоре после этого Ираола принял предложение работать в статусе тренера с юношами родной для него команды Антигуоко, но уже летом 2018 года решил двигаться дальше и отбыл на Кипр, где чуть больше половины сезона отработал с АЕКом из Ларнаки.

После кипрского вояжа Ираола вернулся в Испанию, где тренировал низшелиговый Мирандес, а впоследствии заслужил приглашение от Райо Вальекано, сумев в первом же сезоне вернуть мадридцев в Ла Лигу, где «пчелы» успешно удерживались на протяжении последующих двух розыгрышей, стабильно финишируя на 12-й строчке в «турнирке».

Именно из Райо Вальекано боссы Борнмута и сумели заманить к себе Ираолу. Пока неизвестно и абсолютно непонятно, как Андони сумеет адаптироваться к новой для него среде и проявить свои тренерские таланты в английском футболе. Хочется верить и в то, что Ираола сумеет найти подход к Илье Забарному, который находится в прекрасном возрасте для впитывания чего-то нового и имеет серьезные амбиции для дальнейшего прогресса.

Ангелос Постекоглу

Возраст: 57 лет

Гражданство: Австралия

Команда: Тоттенхэм

В отличие от Эдвардса, Компани и Ираолы, которые находятся только в самом начале своих тренерских карьер, Ангелос Постекоглу, этим летом получивший назначение в Тоттенхэм, является уже весьма опытным специалистом. К своим 57 годам австралийский наставник, который в бытность футболистом играл в линии защите и исключительно на родине, возглавлял целый ряд коллективов: Саут Мельбурн, Панахаики, Брисбен Роар, Мельбурн Виктори, Иокогама Ф. Маринос, Селтик, а также юношескую (U-20) и национальную сборные Австралии.

Именно из Селтика, с которым Постекоглу за два года выиграл пять трофеев в Шотландии (два чемпионства, два Кубка лиги и один Кубок страны), австралиец и перебрался в Тоттенхэм, где по ходу сезона-2022/23 на тренерском мостике творилась истинная чехарда. Поначалу в стан «шпор» сватали Маурисио Почеттино и Юлиана Нагельсмана, однако ни один из них лондонскую команду так и не принял, и теперь пытаться творить историю с Тоттенхэмом придется именно Постекоглу.

Примечательно, что к своим годам Постекоглу не только дебютирует в АПЛ, но и вообще не имеет опыта тренерства в топ-чемпионатах. Австралийская, греческая, японская и шотландская национальные лиги не имеют ничего общего с Премьер-лигой не только с точки зрения интенсивности ведения футбола, но и в плане качества конкурентной борьбы. Поэтому в Тоттенхэме всерьез рискуют, когда доверяют Ангелосу, хотя тот ранее и становился чемпионом трех стран…

Текст: meta.ua/sport