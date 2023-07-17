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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 16:54 | Обновлено 17 июля 2023, 16:58
412
0

Хосе СОСА: «Роль капитана Металлиста научила меня быть более ответственным»

Аргентинец – о периоде выступлений в Украине

17 июля 2023, 16:54 | Обновлено 17 июля 2023, 16:58
412
0
Хосе СОСА: «Роль капитана Металлиста научила меня быть более ответственным»
ФК Металлист Харьков. Хосе Соса

Бывший полузащитник харьковского «Металлиста» Хосе Соса предался воспоминаниям о периоде карьеры, который был связан с украинским клубом, команду которого возглавлял Мирон Маркевич. Тогда ныне 38-летний аргентинец какое-то время даже был капитаном команды.

«Всегда с теплом [о Мироне Маркевиче] вспоминаю. Он был большой фигурой для того «Металлиста». Ему удалось объединить легионеров и украинцев. Это были игроки из Южной Америки и Европы. Для меня была большая честь играть под его руководством, поэтому хотелось бы с ним встретиться снова и вспомнить классные моменты, когда мы играли в УПЛ и Европе.

Я был в команде недолго и мне дали капитанскую повязку. Это было не привычно. Однако роль капитана научила меня быть еще более ответственным. Хотя тот «Металлист» и так имел много лидеров – Эдмар, Клейтон. Для меня было честью быть капитаном «Металлиста» в то время.

Тогда украинский чемпионат переживал подъем. Там играло много аргентинских и бразильских футболистов, уровень конкуренции был высоким. Это те решения и моменты, которые игрок должен анализировать. Тогда подумал, что это был самый лучший вариант, учитывая мой возраст. И не ошибся, провел два замечательных сезона, смог воспользоваться шансом, перешел в мадридский «Атлетико». Благодаря сильным выступлениям за «Металлист», я фактически уехал на чемпионат мира», – вспомнил Соса.

Цвета харьковского «Металлиста» Хосе Соса защищал с 2011 по 2015 год. Далее он играл за мадридский «Атлетико», «Бешикташ», «Милан», «Трабзонспор» и «Фенербахче». Сейчас аргентинец играет на родине за «Эстудиантес».

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Металлист Харьков Хосе Соса
Источник Sportarena
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