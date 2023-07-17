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Англия
17 июля 2023, 16:20 | Обновлено 17 июля 2023, 16:22
990
0

Названа очередная цель МЮ после подписания Онана

«Красные дьяволы» продолжают трансферную работу

17 июля 2023, 16:20 | Обновлено 17 июля 2023, 16:22
990
0
Названа очередная цель МЮ после подписания Онана
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

В «Манчестер Юнайтед» намерены сосредоточиться на подписании Расмуса Хойлунда из итальянского клуба «Аталанта» как только будет окончательно закрыт вопрос по переходу в команду голкипера «Интера» Андре Онаны.

Сообщается, что манкунианцы уже ведут предварительные беседы с бергамасками, но ничего конкретного по трансферу форварда сборной Дании еще не предлагали.

«Аталанта», скорее всего, запросит за 20-летнего Хойлунда по менее 70 млн евро.

В сезоне-2022/2023 Расмус Хойлунд провел за «Аталанту» во всех турнирах 34 матча, забил 10 голов, сделел 2 ассиста. Его контракт с клубом из Бергамо действует до лета 2027 года.

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Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд Аталанта трансферы АПЛ трансферы
Источник The Guardian
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