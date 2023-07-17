Названа очередная цель МЮ после подписания Онана
«Красные дьяволы» продолжают трансферную работу
В «Манчестер Юнайтед» намерены сосредоточиться на подписании Расмуса Хойлунда из итальянского клуба «Аталанта» как только будет окончательно закрыт вопрос по переходу в команду голкипера «Интера» Андре Онаны.
Сообщается, что манкунианцы уже ведут предварительные беседы с бергамасками, но ничего конкретного по трансферу форварда сборной Дании еще не предлагали.
«Аталанта», скорее всего, запросит за 20-летнего Хойлунда по менее 70 млн евро.
В сезоне-2022/2023 Расмус Хойлунд провел за «Аталанту» во всех турнирах 34 матча, забил 10 голов, сделел 2 ассиста. Его контракт с клубом из Бергамо действует до лета 2027 года.
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