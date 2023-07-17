Юргорден – Мальме. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швеции

17 июля на «Теле2 Арена» пройдет матч 15-го тура чемпионата Швеции, в котором «Юргорден» встретится с «Мальме». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Юргорден

Клуб не так давно пополнил свою коллекцию трофеев. В 2018-м году получилось завоевать 5-й кубок в истории, через год - 12-е чемпионство. Новых титулов не удалось, но, например, прошлый сезон закончился тоже высокой 2-й позицией. Этого было достаточно для нового старта на евроарене - 27-го июля предстоит битва против швейцарского Люцерна. В новом чемпионате DIF крайне тяжело начинал, с 3-х побед при 4-х поражениях в 8 первых поединках Аллсвенскан. Но в конце весны получилось набрать неплохие обороты. При паре ничьих было 5 побед, в том числе и в обоих крайних поединках - 2-0 дома с Варбергом, 2-1 в гостях у Вернаму. После этого рывка команда набрала 27 очков, правда, отыграв уже 15 матчей. Это позволило закрепиться на 4-м месте - но, конечно же, хочется забраться повыше.

Мальме

Команда - настоящая легенда, по местным, шведским меркам. Тут и выход в финал Кубка европейских чемпионов, правда, в 1979-м году, и куча трофеев национального уровня. У небесно-голубых 22 титула в Аллсвенскан и 15 кубков страны. Но если последний успех в кубковом формате был в прошлом году, то в чемпионате после золота 2020-го и 2021-го последовал резкий провал, на 7-е место. Понятно, что сейчас пытаются отвоевать позиции. Сейчас, когда новый розыгрыш подходит к середине дистанции, уже понятно, что есть шансы вернуть себе лидерство. Но есть неожиданно плотная конкуренция со стороны открытия 2023-го, Эльфсборга. После того, как в прошлом туре фаворит вдруг уступил Мельбю 1-2 дома, сопернику позволили выскочить вперед на 1 позицию.

Статистика личных встреч

В прошлом году Юргорден выиграл оба матча в рамках чемпионата. А в марте выбил дома по пенальти соперника в четвертьфинале кубка страны.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша Мальме. Но при ставке на гостей используем подстраховку в виде форы 0 (коэффициент - 1,85).