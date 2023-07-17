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17 июля 2023, 15:38 | Обновлено 17 июля 2023, 16:13
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Варберг – АИК. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швеции

Поединок состоится 17 июля в 20:00 по Киеву

17 июля 2023, 15:38 | Обновлено 17 июля 2023, 16:13
85
0
Варберг – АИК. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июля на «Паксбергваллен» пройдет матч 15-го тура чемпионата Швеции, в котором «Варберг» встретится с АИКом. Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

Варберг

Клуб почти полное первое столетие своей истории, от основания в 1925-м и до 2019-го включительно, провел за пределами высшего дивизиона Швеции. В 2010-м они все еще болтались в Дивизионе 2 - на 4-м, откровенно полулюбительском, уровне национального футбола. Только взяв наконец-то 2-е место в Суперэттан, в 2020-м команде все-таки дебютировала в местной элите. И могла покинуть Аллсвенскан по итогам прошлого розыгрыша, закончив на 14-й позиции. Но в плей-офф за вылет тогда зеленые оказались успешны. Сейчас получается еще хуже - на данный момент это слабейший коллектив во всей лиге, с жалкими 8-ю очками после 14 матчей. Впрочем, в прошлом туре получилось наконец-то выиграть, с соседом по таблице, Гетеборгом. Более того, эти выездные 2:1 позволили и по очкам с оппонентом поравняться.

АИК

Команда по инерции воспринимается как местный гранд. У представителя Стокгольма 12 чемпионских титулов, 8 кубков и опыт выступлений на групповом этапе на евроарене. Впрочем, за год до вице-чемпионства 2021-го места было скромнейшее 9-е место. А прошлый розыгрыш Gnaget закончили на 5-й позиции. Сейчас получается еще хуже, и амбициозный клуб рискует погрузиться всерьез в борьбу за выживание. Долгое время апрельские 2:0 с Хаммарбю оставались единственной победой в активе коллектива в нынешней Аллсвенскан. Но июль начался с того, что этот счет повторился на поле новичка, Броммапойкарны. Правда, после этого АИК дома безвольно проиграл Хеккену, и идет на 14-й позиции. Собрано всего 10 очков, только на 2 больше, чем у пары главных андердогов.

Статистика личных встреч

В прошлом году клубы обменялись домашними победами в рамках чемпионата Швеции. В марте стороны снова сыграли, в кубке, и АИК дома разгромил соперника 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей из Стокгольма. Но в паре важен фактор стадиона, и рискнем предположить, что Варберг не проиграет (коэффициент - 1,98).

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Варберг АИК чемпионат Швеции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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