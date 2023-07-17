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Англия
17 июля 2023, 14:58 | Обновлено 17 июля 2023, 15:01
1196
0

Экс-лидер Шахтера продолжит карьеру в Фулхэме

Виллиан останется в составе «дачников»

17 июля 2023, 14:58 | Обновлено 17 июля 2023, 15:01
1196
0
Экс-лидер Шахтера продолжит карьеру в Фулхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Экс-вингер «Шахтера» и сборной Бразилии Виллиан продолжит карьеру в «Фулхэме». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Принципиальная договоренность о новом контракте достигнута.

В понедельник, 17 июля, Виллиан должен пройти медицинское обследование, после чего будет официально объявлено о продолжении сотрудничества.

Напомним, что ранее была информация о том, что 34-летний Виллиан может продолжить карьеру в «Ноттингем Форрест».

В сезоне 2022/2023 Виллиан сыграл за «дачников» во всех турнирах в 30 матчах, забил 5 голов, сделал 6 голевых передач.

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Источник Фабрицио Романо
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