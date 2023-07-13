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Англия
13 июля 2023, 17:00 | Обновлено 13 июля 2023, 17:09
236
0

Ноттингему интересен бывший игрок Шахтера и Челси

Сменить клуб может Виллиан

13 июля 2023, 17:00 | Обновлено 13 июля 2023, 17:09
236
0
Ноттингему интересен бывший игрок Шахтера и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бразильский вингер Виллиан находится в поле зрения клуба «Ноттингем Форест».

У 34-летнего бразильца, который с 2007 по 2012 год играл за донецкий «Шахтер», а в 2013-2020 годах защищал цвета «Челси», в июне истек срок действия контракта с «Фулхэмом». Как известно, игрок и клуб о новом соглашении еще не договорились.

«Ноттингем» готов подписать Виллиана при его согласии. Якобы следит за своим бывшим вингером и «Челси».

В прошлом сезоне-2022/2023 Виллиан сыграл за «дачников» во всех турнирах в 30 матчах, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.

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Источник Daily Mail
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