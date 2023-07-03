Кристал Пэлас хочет подписать бывшего футболиста Шахтера

Бывший полузащитник «Шахтера» Виллиан, который в сезоне-2022/23 играл за «Фулхэм», однако в конце июня покинул этот клуб из-за окончания контракта, близок к подписанию договора с другим клубом АПЛ.

Интерес к Виллиану проявляет «Кристал Пэлас», который может оказаться четвертым лондонским клубом в карьере бразильца после «Челси», «Арсенала» и «Фулхэма».

«Фулхэм» проявлял заинтересованность в продлении контракта с Виллианом, однако футболист требовал двухлетнее соглашение, а «дачники» были готовы предложить только однолетнее.

34-летний Виллиан провел 27 матчей в АПЛ-2022/23, отличившись 5 голами и 6 ассистами.