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Англия
03 июля 2023, 12:15 |
435
0

Кристал Пэлас хочет подписать бывшего футболиста Шахтера

Виллиан в сезоне-2022/23 выступал за «Фулхэм»

03 июля 2023, 12:15 |
435
0
Кристал Пэлас хочет подписать бывшего футболиста Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бывший полузащитник «Шахтера» Виллиан, который в сезоне-2022/23 играл за «Фулхэм», однако в конце июня покинул этот клуб из-за окончания контракта, близок к подписанию договора с другим клубом АПЛ.

Интерес к Виллиану проявляет «Кристал Пэлас», который может оказаться четвертым лондонским клубом в карьере бразильца после «Челси», «Арсенала» и «Фулхэма».

«Фулхэм» проявлял заинтересованность в продлении контракта с Виллианом, однако футболист требовал двухлетнее соглашение, а «дачники» были готовы предложить только однолетнее.

34-летний Виллиан провел 27 матчей в АПЛ-2022/23, отличившись 5 голами и 6 ассистами.

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Источник TeamTalk
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