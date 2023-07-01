Экс-вингер Шахтера покинул Фулхэм свободным агентом

Бывший вингер донецкого «Шахтера» Виллиан стал свободным агентом. Контракт 34-летнего бразильца с «Фулхэмом» истек вчера. Обе стороны были не против продолжить сотрудничество, но договориться не сумели.

Сейчас Виллиан занят поисками нового клуба. По информации журналиста Низаара Кинсенллы, его приоритет – остаться в АПЛ.

В сезоне 2022/2023 Виллиан провел за «Фулхэм» 27 матчей в АПЛ, и отличился в них 5 голами и 6 ассистами.