Англия01 июля 2023, 14:11 |
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Экс-вингер Шахтера покинул Фулхэм свободным агентом
Виллиан хочет остаться в АПЛ
01 июля 2023, 14:11 |
393
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Бывший вингер донецкого «Шахтера» Виллиан стал свободным агентом. Контракт 34-летнего бразильца с «Фулхэмом» истек вчера. Обе стороны были не против продолжить сотрудничество, но договориться не сумели.
Сейчас Виллиан занят поисками нового клуба. По информации журналиста Низаара Кинсенллы, его приоритет – остаться в АПЛ.
В сезоне 2022/2023 Виллиан провел за «Фулхэм» 27 матчей в АПЛ, и отличился в них 5 голами и 6 ассистами.
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