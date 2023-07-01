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  4. Экс-вингер Шахтера покинул Фулхэм свободным агентом
Англия
01 июля 2023, 14:11 |
393
0

Экс-вингер Шахтера покинул Фулхэм свободным агентом

Виллиан хочет остаться в АПЛ

01 июля 2023, 14:11 |
393
0
Экс-вингер Шахтера покинул Фулхэм свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бывший вингер донецкого «Шахтера» Виллиан стал свободным агентом. Контракт 34-летнего бразильца с «Фулхэмом» истек вчера. Обе стороны были не против продолжить сотрудничество, но договориться не сумели.

Сейчас Виллиан занят поисками нового клуба. По информации журналиста Низаара Кинсенллы, его приоритет – остаться в АПЛ.

В сезоне 2022/2023 Виллиан провел за «Фулхэм» 27 матчей в АПЛ, и отличился в них 5 голами и 6 ассистами.

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Виллиан Фулхэм свободный агент
Источник Twitter
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