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17 июля 2023, 14:34 | Обновлено 17 июля 2023, 14:39
421
0

АГУЭРО: «Лео изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда»

Аргентинский экс-нападающий – о контракте соотечественника с «Интер Майами»

17 июля 2023, 14:34 | Обновлено 17 июля 2023, 14:39
421
0
АГУЭРО: «Лео изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о переезде Лионеля Месси в заокеанскую МЛС. Напомним, прошедшей ночью на 17 июля Месси был представлен в качестве игрока клуба «Интер Майами»

«Правда в том, что я очень рад, что Лео здесь, в Майами. Я живу здесь, и мы постараемся наслаждаться этим моментом. Многие люди наслаждались его игрой по телевизору, и теперь они могут увидеть ее вживую.

Как друг, я всегда стараюсь не спрашивать его, куда он переходит, когда мы разговариваем. Иногда я спрашивал его, что он собирается делать, и он отвечал мне: «Жди меня на барбекю, приготовь все для меня, потому что я еду туда». Я сказал ему, что ему здесь всегда рады. Я хотел, чтобы он пришел сюда, потому что я живу здесь. Мы всегда стараемся говорить спокойно, по-дружески.

Ясно, что Лео изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео. Он подходящий игрок для МЛС, и у других игроков также будет мотивация перейти сюда. Мы постараемся продолжить рост МЛС», – заявил Агуэро.

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Серхио Агуэро Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник Tyc Sports
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