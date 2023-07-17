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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 14:18 | Обновлено 17 июля 2023, 14:31
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2

Вице-президент Ворсклы: «У Сефери шикарное предложение из ОАЭ»

Полтавский клуб потеряет еще одного лидера

17 июля 2023, 14:18 | Обновлено 17 июля 2023, 14:31
240
2
Вице-президент Ворсклы: «У Сефери шикарное предложение из ОАЭ»
Фото Алекснадра Приходько. Таулант Сефери

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал трансфертные слухи вокруг албанского форварда Тауланта Сефери, который стал одним из открытий сезона УПЛ.

«Потери «Ворсклы» [в межсезонье] – это Василий Кравец и, судя по всему, Таулант Сефери. По тем данным, которые на сегодняшний день есть, в рамках контрактных отношений, мы идем на встречу Сефери. У него есть очень шикарное предложение из ОАЭ. Там комбинация подписанных договоров, клаусул и всего прочего. У «Ворсклы» будут доходы. Мы не можем, скажем так, в рамках сумм, которые предлагаются игроку, его удержать. Поэтому будем максимально стоять на том, чтобы были выплачены прописанные в контрактах клаусулы. Речь идет о годичной аренде с определенной выплатой за эту аренду.

День-два-три – и эта история будет публично озвучена. Пока ведутся переговоры», – сказал Лысак в программе «Футбольный формат».

Ранее была информация об интересе к Сефери со стороны «Днепра-1». Вице-чемпион Украины предлагал за албанского форварда 1 миллион евро. Однако полтавчан такое предложение не устроило: «Ворскла» была готова расстаться с игроков в случае выплаты за него клаусулы, прописанной в контракте.

В прошлом сезоне Сефери провел 28 матчей за полтавскую команду, в которых отметился 13 голами.

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Таулант Сефери Ворскла Полтава
Источник Espreso TV
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Комментарии 2
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Robert Monroe
Знову виліт у першому ж раунді кваліфікації єврокубків? Типово для українських клубів.
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+1
BekXan
Керівники клубу це відморозки.Проблеми зі складом так ми щей втратили захисника і схоже що втратимо нападника який зробив леву частку голів.І це без жодного поки що посилення  на початок чемпіонату і ЛК.В захисті потрібно як мінімум 2 людини бо в нас там дупа.Втрачаємо лінію нападу теж потрібні люди.Схоже провал трасферної політики в минулому чемпіонату дає про себе знати і керівники болтяку положили на склад і підсилення некажучи ротацію.
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0
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