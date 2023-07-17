Вице-президент Ворсклы: «У Сефери шикарное предложение из ОАЭ»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал трансфертные слухи вокруг албанского форварда Тауланта Сефери, который стал одним из открытий сезона УПЛ.

«Потери «Ворсклы» [в межсезонье] – это Василий Кравец и, судя по всему, Таулант Сефери. По тем данным, которые на сегодняшний день есть, в рамках контрактных отношений, мы идем на встречу Сефери. У него есть очень шикарное предложение из ОАЭ. Там комбинация подписанных договоров, клаусул и всего прочего. У «Ворсклы» будут доходы. Мы не можем, скажем так, в рамках сумм, которые предлагаются игроку, его удержать. Поэтому будем максимально стоять на том, чтобы были выплачены прописанные в контрактах клаусулы. Речь идет о годичной аренде с определенной выплатой за эту аренду.

День-два-три – и эта история будет публично озвучена. Пока ведутся переговоры», – сказал Лысак в программе «Футбольный формат».

Ранее была информация об интересе к Сефери со стороны «Днепра-1». Вице-чемпион Украины предлагал за албанского форварда 1 миллион евро. Однако полтавчан такое предложение не устроило: «Ворскла» была готова расстаться с игроков в случае выплаты за него клаусулы, прописанной в контракте.

В прошлом сезоне Сефери провел 28 матчей за полтавскую команду, в которых отметился 13 голами.