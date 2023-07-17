Матея Кежман: Бэтмен для ПСВ, лузер для Челси, агент для Милинковича-Савича

Вечером 12 июля саудовский «Аль-Хиляль» официально отрапортовал о подписании 28-летней звезды «Лацио» и сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича. За центрального полузащитника римляне сумели выручить 40 миллионов евро, а сам футболист подписал с «Аль-Хилялем» контракт на три года.

Одним из тех, кто сыграл в осуществлении этого трансфера серьезную роль, стал 44-летний серб Матея Кежман. Болельщики со стажем прекрасно помнят этого югославского, а затем сербского форварда, имеющего свою весьма интересную историю в профессиональном футболе…

Из родного Земуна в любимый Партизан

Матея Кежман родился 12 апреля 1979 года в югославском городе Земун, который в настоящий момент является одним из районов столицы Сербии Белграда. Его отец Златко Кежман был профессиональным футболистом и играл на позиции голкипера за местный «Земун», а потому любовь к игре у юного мальчишки появилась довольно рано.

Первые шаги в футболе Матея делал в родном «Земуне», после чего успел поиграть еще за несколько команд, прежде чем в 1998-м попал на глаза скаутам «Партизана». Трансфер в белградский клуб был исполнением мечты Кежмана, ведь с детства Матея являлся неистовым фанатом этой команды и посещал матчи «Партизана» с самыми рьяными представителями фан-движения.

Любовь Кежмана к «Партизану» была настолько серьезной и твердой, что за несколько месяцев до перехода в этот клуб Матея отказался от варианта с «Црвеной Звездой» – злейшим оппонентом на футбольном газоне для «черно-белых». А после первой тренировки в составе «Партизана» Кежман, как он сам признавался впоследствии, поехал домой и не снимал футболку команды аж до самого утра, проспав в ней всю ночь.

В «Партизане» Кежману удалось показать свой бомбардирский талант, однако там же Матея столкнулся с войной. В 1999 году силы НАТО провели бомбардировки Югославии в рамках операции «Союзная сила». Свой 20-й день рождения Кежман был вынужден праздновать в бомбоубежище, не понимая, что и как будет в его жизни дальше…

Но пережитые проблемы сделали Кежмана более сильным, и он буквально расцвел в «Партизане». В 54 матчах за эту команду форвард отличился 33 забитыми мячами, чем привлек внимание скаутов многих европейских клубов. Действовать они начали после финальной части Евро-2000, который, впрочем, выдался неудачным для юного нападающего.

Бэтмен из ПСВ

Летом 2000 года у нидерландского ПСВ возникли проблемы с нападающим. Ключевой голеадор команды тех времен Руд ван Нистелрой был близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», но сделка была отложена на год из-за полученной форвардом травмы передней крестообразной связки.

Скауты ПСВ посоветовали боссам клуба обратить внимание на молодого и результативного форварда «Партизана» Матею Кежмана, и в результате переговоров тот за 8 миллионов фунтов перебрался в Нидерланды. В отсутствие травмированного ван Нистелроя нападающему из Югославии быстро удалось пробиться в основной состав и показать чудеса результативности. В дебютном сезоне Кежман забил 24 мяча за ПСВ в 33 матчах Эредивизи, в следующем – 15 в 27, а в двух остальных – 35 в 33 и 31 в 29, соответственно. Иными словами, в последних сезонах в футболке ПСВ Матея стабильно забивал больше одного мяча за матч – феноменальные показатели!

Запомнился и великолепный матч Кежмана в рамках групповой стадии Лиги чемпионов-2000/01 на стадионе «Филипс» против «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том поединке Матея сперва на 38-й минуте ассистировал ван Боммелю, а на 63-й уже с передачи Марка, попутно оставив в дураках левого защитника «красных дьяволов» Сильвестра и вратаря англичан ван дер Гоува, феноменальным ударом вогнал мяч в ближний верхний угол ворот, поставив жирную точку в победном для ПСВ поединке.

После того матча в английской прессе даже заговорили о целесообразности для МЮ покупать у ПСВ ван Нистелроя, когда ему на замену в стане нидерландцев уже есть юный гений Кежман. Но Матея задержался на стадионе «Филипс», и вскоре фанаты команды увидели его фантастическую связку с Арьеном Роббеном, который в 2002-м пришел из «Гронингена». Их дуэт местные фаны окрестили «Бэтменом и Роббеном». Кежмана прозвали Бэтменом из-за того, что музыкальная тема из фильма про этого супергероя звучала каждый раз, когда он забивал гол на стадионе «Филипс».

Лондонский неудачник

Летом 2004 года Кежман все-таки оказался в Англии. Его за 5,3 миллионов фунтов подписал «Челси», а нападающий сборной Сербии и Черногории взял девятый номер, освободившийся после ухода в «Мидлсбро» Джимми Флойда Хассельбайнка.

В «Челси» Кежман, как и ранее ван Нистелрой в «Манчестер Юнайтед», переходил в статусе суперзвезды Эредивизи. Это ко многому обязывало, но оправдать ожидания балканцу на «Стэмфорд Бридж» так и не удалось. Заменить любимца публики, чей игровой номер он получил, Матея оказался не способен ни в плане результативности, ни в плане харизмы на поле. Свой первый мяч за «Челси» Кежман забил лишь в конце октября в поединке Кубка лиги против «Вест Хэма», а всего в футболке «синих» балканский нападающий отличился лишь 7 голами в 41 матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Матея Кежман

Фанаты ждали и требовали от Кежмана гораздо большего, а взамен форвард, имеющий низкий центр тяжести и забивавший в Нидерландах мячи на любой вкус и фактически из любых положений, «отличался» только дурацкими желтыми карточками. Так, к финишу сезона в пассиве Матеи «горчичников» было больше, чем забитых мячей – 8 против 7…

Неудивительно, что в концовке сезона, который стал чемпионским для «Челси», главный тренер «синих» Жозе Моуриньо изъявил готовность распрощаться с Кежманом. Для португальского тренера балканец попросту был лишь одной из многих, а не центральной фигурой в нападении команды, к чему Матея успел привыкнуть в «Партизане», а затем и в ПСВ.

6 команд за 7 лет и бесславный конец карьеры в 32

После «Челси» Кежман попытался реанимировать карьеру в «Атлетико», однако в Мадриде за один сезон забил только 8 голов в 30 поединках Ла Лиге, проведя на поле в общей сложности 2284 минуты. За нападающего «матрасники» заплатили лондонцам 9 миллионов евро, но не получив ожидаемой отдачи, уже спустя 12 месяцев после покупки согласились на продажу Кежмана в «Фенербахче», который заплатил 7 миллионов.

В Турции Кежман провел два года, став чемпионом и обладателем Суперкубка страны. Матее удалось и поправить результативность, хотя о показателях, к которым он приучил в ПСВ оставалось только мечтать. После 30 голов в 69 матчах за «желтых канареек» Кежман получил приглашение от «Пари Сен-Жермен», куда отбыл сперва на правах аренды, а затем его контракт был выкуплен за 3,7 миллиона евро.

В столице Франции карьера Матеи остановилась раз и навсегда. Отношения форварда с болельщиками парижан не заладились практически с самого начала: фанаты освистывали и осмеивали балканца за его проблемную реализацию моментов, а после того, как Кежман в сердцах бросил свою футболку на землю, будучи недовольным заменой в начале одного из матчей на Кубок, в этой истории и вовсе была поставлена жирная точка. ПСЖ отстранил Кежмана от тренировок с командой на две недели, а когда Матея вернулся на поле, то всякий раз подвергался безжалостной обструкции со стороны фанатов.

Летом 2009-го ПСЖ, выкупив контракт Кежмана у «Фенербахче», что было оговорено заранее, отправил форварда в аренду в российский «зенит», где Матея также провалился – 2 гола в 10 матчах за полгода. Досрочное возвращение в Париж не стало решением всех проблем для Кежмана, и в ноябре 2010-го ПСЖ объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим.

В январе 2011 года Кежман подписал краткосрочный контракт с клубом «Саут Чайна» из Гонконга, а уже в мае опять оказался в статусе свободного агента. Судьба-злодейка даже завела Матею в беларусь, когда в августе 2011-го форвард подписал 5-месячное трудовое соглашение с БАТЭ. Но это лишь продлило агонию – в 11 матчах Кежман не забил ни одного мяча, и вскоре был отправлен на все четыре стороны.

Завершил карьеру Кежман в 32 года в рядах все того же клуба «Саут Чайна», с которым в начале 2012-го подписал контракт, чтобы сыграть в Азиатском кубке вызова (Asian Challenge Cup). На том турнире, разыгрывавшимся среди четырех команд, «Саут Чайна» заняла последнее место, проиграв в поединке за третье место китайскому «Гуанчжоу Фули» (ныне – «Гуанчжоу Сити») в серии пенальти, причем именно Кежман не реализовал последний удар в рядах своей команды.

Жизнь после футбола: из директора – в агенты

После завершения карьеры Матея Кежман вернулся в родную Сербию, где какое-то время работал спортивным директором местной «Войводины», но впоследствии его увлек агентский бизнес, и сейчас экс-форвард «Челси» имеет свою личную компанию в этой сфере деятельности, которая носит его имя – «Mateja Kezman».

На текущий момент у Кежмана всего два клиента, но один из них стоит того, чтобы не бросать дело посреди дороги. Речь о 28-летнем полузащитнике сборной Сербии и теперь уже «Аль-Хиляля» Сергее Милинковиче-Савиче. Вокруг экс-лидера «Лацио», как только в очередной раз открывалось трансферное окно, всегда появлялась масса слухов. Серба сватали то в «Манчестер Юнайтед», то в «Реал», то в «Барселону», но он все время оставался в Риме, пока наконец Кежман не вырвал его из лап президента Клаудио Лотито. Что правда, вариант с «Аль-Хилялем» вряд ли можно называть для Милинковича-Савича самым удачным. Да, денег в Саудовской Аравии хавбек заработает столько, что в Европе для этого пришлось бы играть как минимум лет до 40, но вот с реализацией спортивных амбиций, если таковые были у Сергея, придется попрощаться.

Вторым клиентом агентской компании Кежмана ныне является 22-летний сербский левый защитник Димитрие Каменович. Его, к слову, Матея в 2021 году также смог трудоустроить в «Лацио», причем римляне заплатили «Чукаричкам» 3 миллиона евро. С тех пор Каменович провел за итальянскую команду только один матч, а в последнее время на правах аренды выступал за пражскую «Спарту».

Интересно, что в 2018 году бельгийские и сербские СМИ обвиняли Кежмана в отмывании денег. В скандал тогда было замешано немало известных лиц в европейском и мировом футболе, а общая сумма незаконных сделок оценивалась в 30 миллионов евро. К компании Кежмана были претензии по поводу трансфера Милинковича-Савича из «Войводины» в «Генк», который по официальной информации обошелся бельгийскому клубу всего в 1 миллион евро. Но дело до конца доведено так и не было – по крайней мере, с точки зрения претензий к Кежману.

Прямо сейчас болельщики, которые отчетливо помнят облик Матеи Кежмана в молодости, могут и не узнать сербского экс-нападающего. Он обзавелся солидной бородой, несколько облысел, хотя его взгляд все такой же целеустремленный и уверенный, как и в бытность выступлений за ПСВ…

А еще Кежман, что даже удивительно, в 2011 году, пребывая на грани ухода из профессионального футбола, заявил, что самым лучшим этапом в карьере считает именно период в «Челси»:

«Челси» был лучшим этапом в моей карьере. Это был кульминационный момент, безусловно. Жить и играть в Лондоне было тем, что я никогда не забуду. Не знаю, ошибся ли я, что так быстро ушел. Может быть, да, но я всегда верю в свои решения. Трансфер в «Челси» осуществил мои мечты. Это было лучшее, что когда-либо случалось со мной. Возможно, я мог бы добиться большего на «Стэмфорд Бридж», но я ни о чем не жалею».