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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 12:25 | Обновлено 17 июля 2023, 12:30
583
2

ОФИЦИАЛЬНО. Верес согласился сыграть домашний матч с Полесьем в Житомире

Во втором круге команды проведут встречу в Ровно

17 июля 2023, 12:25 | Обновлено 17 июля 2023, 12:30
583
2
ОФИЦИАЛЬНО. Верес согласился сыграть домашний матч с Полесьем в Житомире
НК Верес

«Верес» пошел на уступки «Полесью» и сыграет матч первого круга нового сезона УПЛ в Житомире.

Согласно календарю, встреча «Верес» – «Полесье» должна была состояться в Ровно. Впрочем житомиряне, для которых этот поединок станет первым в истории в элите украинского футбола, обратились к соперникам с просьбой перенести встречу и получили положительный ответ.

Так что матч второго круга УПЛ «Полесье» – «Верес», запланированный на 2-е декабря, состоится в Ровно.

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Источник ФК Верес
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Комментарии 2
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Sergey Romanchik
Такое шапито только в УПЛ..Первый матч.Вот поэтому мы никогда не выйдем на уровень топовых чемпионатов 
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0
olex.mykhailov
Гроші за матч вже Верес відбив у товариському матчі проти Ниви на вході за 200 гривень, тому сміло можна переносити
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-1
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