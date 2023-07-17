ОФИЦИАЛЬНО. Верес согласился сыграть домашний матч с Полесьем в Житомире

«Верес» пошел на уступки «Полесью» и сыграет матч первого круга нового сезона УПЛ в Житомире.

Согласно календарю, встреча «Верес» – «Полесье» должна была состояться в Ровно. Впрочем житомиряне, для которых этот поединок станет первым в истории в элите украинского футбола, обратились к соперникам с просьбой перенести встречу и получили положительный ответ.

Так что матч второго круга УПЛ «Полесье» – «Верес», запланированный на 2-е декабря, состоится в Ровно.