Украина. Премьер лига17 июля 2023, 12:25 | Обновлено 17 июля 2023, 12:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес согласился сыграть домашний матч с Полесьем в Житомире
Во втором круге команды проведут встречу в Ровно
17 июля 2023, 12:25 | Обновлено 17 июля 2023, 12:30
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«Верес» пошел на уступки «Полесью» и сыграет матч первого круга нового сезона УПЛ в Житомире.
Согласно календарю, встреча «Верес» – «Полесье» должна была состояться в Ровно. Впрочем житомиряне, для которых этот поединок станет первым в истории в элите украинского футбола, обратились к соперникам с просьбой перенести встречу и получили положительный ответ.
Так что матч второго круга УПЛ «Полесье» – «Верес», запланированный на 2-е декабря, состоится в Ровно.
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Комментарии 2
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Такое шапито только в УПЛ..Первый матч.Вот поэтому мы никогда не выйдем на уровень топовых чемпионатов
Гроші за матч вже Верес відбив у товариському матчі проти Ниви на вході за 200 гривень, тому сміло можна переносити
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