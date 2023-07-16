Захотели начать дома. Полесье попросило Верес поменяться домашними играми

Житомирское «Полесье» очень хочет стартовать в Украинской Премьер-лиге с домашнего матча.

Поэтому руководство «Полесья» попросило «Верес» поменяться домашними играми, сообщает журналист Владимир Зверев.

В «Вересе» согласились с переносом, и первый тур сыграют эти команды сыграют в Житомире.