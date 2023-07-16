Украина. Премьер лига16 июля 2023, 22:59 | Обновлено 16 июля 2023, 23:12
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Захотели начать дома. Полесье попросило Верес поменяться домашними играми
По данным журналиста, клуб из Ровно ответил согласием
16 июля 2023, 22:59 | Обновлено 16 июля 2023, 23:12
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Житомирское «Полесье» очень хочет стартовать в Украинской Премьер-лиге с домашнего матча.
Поэтому руководство «Полесья» попросило «Верес» поменяться домашними играми, сообщает журналист Владимир Зверев.
В «Вересе» согласились с переносом, и первый тур сыграют эти команды сыграют в Житомире.
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