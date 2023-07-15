Украина. Премьер лига15 июля 2023, 07:45 | Обновлено 15 июля 2023, 08:15
936
1
Утверждены даты и время 1-го тура УПЛ. Матч Ворсклы и Днепра-1 перенесен
Команды из Полтавы и Днепра примут участие в ранних стадиях еврокубков
15 июля 2023, 07:45 | Обновлено 15 июля 2023, 08:15
936
1
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 1-го тура сезона 2023/24.
Матч Ворскла – Днепр-1 перенесен на более поздний срок в связи с участием обоих клубов в еврокубках.
УПЛ 2023/24. 1-й тур
28 июля (пятница)
- 17:00. Оболонь – Колос
- 19:00. Верес – Полесье
29 июля (суббота)
- 15:00. Рух – Заря
- 17:00. Металлист 1925 – Шахтер
30 июля (воскресенье)
- 13:00. ЛНЗ – Черноморец
- 15:00. Александрия – Кривбасс
- 17:00. Динамо – Минай
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июля 2023, 02:23 0
Украину будут представлять «Шахтар» и «Рух», имеет шансы выйти и «Днепр-1»
Футбол | 14 июля 2023, 11:48 20
Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 миллионов евро
Теннис | 14.07.2023, 20:26
Другие виды | 15.07.2023, 01:23
Футбол | 14.07.2023, 14:03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
ну, зіграйте на тиждень раніше, йолупи! щоб не зганьбитися та краще підготуватимя...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.07.2023, 17:40 1
13.07.2023, 11:44 16
14.07.2023, 10:24 10
Теннис
14.07.2023, 14:04 15
14.07.2023, 20:50 18
13.07.2023, 23:59
13.07.2023, 19:50 21