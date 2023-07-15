Утверждены даты и время 1-го тура УПЛ. Матч Ворсклы и Днепра-1 перенесен

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 1-го тура сезона 2023/24.

Матч Ворскла – Днепр-1 перенесен на более поздний срок в связи с участием обоих клубов в еврокубках.

УПЛ 2023/24. 1-й тур

28 июля (пятница)

17:00. Оболонь – Колос

19:00. Верес – Полесье

29 июля (суббота)

15:00. Рух – Заря

17:00. Металлист 1925 – Шахтер

30 июля (воскресенье)