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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 07:45 | Обновлено 15 июля 2023, 08:15
936
1

Утверждены даты и время 1-го тура УПЛ. Матч Ворсклы и Днепра-1 перенесен

Команды из Полтавы и Днепра примут участие в ранних стадиях еврокубков

15 июля 2023, 07:45 | Обновлено 15 июля 2023, 08:15
936
1
Утверждены даты и время 1-го тура УПЛ. Матч Ворсклы и Днепра-1 перенесен
УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 1-го тура сезона 2023/24.

Матч Ворскла – Днепр-1 перенесен на более поздний срок в связи с участием обоих клубов в еврокубках.

УПЛ 2023/24. 1-й тур

28 июля (пятница)

  • 17:00. Оболонь – Колос
  • 19:00. Верес – Полесье

29 июля (суббота)

  • 15:00. Рух – Заря
  • 17:00. Металлист 1925 – Шахтер

30 июля (воскресенье)

  • 13:00. ЛНЗ – Черноморец
  • 15:00. Александрия – Кривбасс
  • 17:00. Динамо – Минай

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу даты и время матчей Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Источник УПЛ
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zelc006
ну, зіграйте на тиждень раніше, йолупи! щоб не зганьбитися та краще підготуватимя...
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