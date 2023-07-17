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  4. Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
Уимблдон
17 июля 2023, 11:45 | Обновлено 17 июля 2023, 11:46
1242
0

Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»

Сербский теннисист – о двух предупреждениях, который он получил в финале

17 июля 2023, 11:45 | Обновлено 17 июля 2023, 11:46
1242
0
Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
Getty Images/Global Images Ukraine

Финалист Уимблдона Новак Джокович прокомментировал предупреждение, которые ему вынесли во время матча с Карлосом Алькарасом.

«Говорить особо не о чем. Если говорить про второе предупреждение – это был момент разочарования. У меня было два брейк-пойнта во втором гейме [пятого сета]. Было несколько тяжелых, очень тяжелых розыгрышей. Он потрясающе сыграл и сделал брейк, чего оказалось достаточно для победы в решающем сете.

Первое предупреждение – за затяжку времени. Тоже не лучший момент, но это просто надо принять», – сказал Джокович.

Отметим, что Новак после проигранного гейма разбил ракетку о стойку сетки.

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2023
Источник ASAP text
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