Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
Сербский теннисист – о двух предупреждениях, который он получил в финале
Финалист Уимблдона Новак Джокович прокомментировал предупреждение, которые ему вынесли во время матча с Карлосом Алькарасом.
«Говорить особо не о чем. Если говорить про второе предупреждение – это был момент разочарования. У меня было два брейк-пойнта во втором гейме [пятого сета]. Было несколько тяжелых, очень тяжелых розыгрышей. Он потрясающе сыграл и сделал брейк, чего оказалось достаточно для победы в решающем сете.
Первое предупреждение – за затяжку времени. Тоже не лучший момент, но это просто надо принять», – сказал Джокович.
Отметим, что Новак после проигранного гейма разбил ракетку о стойку сетки.
Novak Djokovic's racket smash from two angles #Wimbeldon #WimbledonFinal pic.twitter.com/M5KMYrD2EP— Chris Hammer (@ChrisHammer180) July 16, 2023
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