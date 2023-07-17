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  4. Рейтинг ATP. Алькарас сохранил лидерство, Сачко опередил Крутых
ATP
17 июля 2023, 09:12 | Обновлено 17 июля 2023, 09:16
813
1

Рейтинг ATP. Алькарас сохранил лидерство, Сачко опередил Крутых

В первой десятке изменений не произошло

17 июля 2023, 09:12 | Обновлено 17 июля 2023, 09:16
813
1
Рейтинг ATP. Алькарас сохранил лидерство, Сачко опередил Крутых
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Две прошлые недели прошли на Уимблдонском турнире. Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в финале травяного мейджора и сохранил лидерство в мировом рейтинге.

Из-за того, что в прошлом году очки на Уимблдоне не разыгрывались изменений в рейтинге меньше, чем обычно. К примеру, в первой десятке их нет вообще.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Алексей Крутых после Уимблдона потерял статус первой ракетки страны, его обошел Виталий Сачко. Илья Марченко, Владислав Орлов и Эрик Ваншейльбойм улучшили свое положение. Последний снова обновил личное достижение.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Алькарас опередил Джоковича, Янник Синнер поднялся в первую пятерку, обойдя Андрея Рублева и Хольгера Руне.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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Александр
Спорт юа а где новости про сепаоатиста бубку слугу путина имеющего до сих пор фирмы в россии ? Было заседание нок пототстранению врага ? Или вы как всегда про донецких ни слова ?
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