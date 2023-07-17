Рейтинг ATP. Алькарас сохранил лидерство, Сачко опередил Крутых

Две прошлые недели прошли на Уимблдонском турнире. Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в финале травяного мейджора и сохранил лидерство в мировом рейтинге.

Из-за того, что в прошлом году очки на Уимблдоне не разыгрывались изменений в рейтинге меньше, чем обычно. К примеру, в первой десятке их нет вообще.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Алексей Крутых после Уимблдона потерял статус первой ракетки страны, его обошел Виталий Сачко. Илья Марченко, Владислав Орлов и Эрик Ваншейльбойм улучшили свое положение. Последний снова обновил личное достижение.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Алькарас опередил Джоковича, Янник Синнер поднялся в первую пятерку, обойдя Андрея Рублева и Хольгера Руне.

Чемпионская гонка ATP