Рейтинг ATP. Алькарас сохранил лидерство, Сачко опередил Крутых
В первой десятке изменений не произошло
Две прошлые недели прошли на Уимблдонском турнире. Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в финале травяного мейджора и сохранил лидерство в мировом рейтинге.
Из-за того, что в прошлом году очки на Уимблдоне не разыгрывались изменений в рейтинге меньше, чем обычно. К примеру, в первой десятке их нет вообще.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Алексей Крутых после Уимблдона потерял статус первой ракетки страны, его обошел Виталий Сачко. Илья Марченко, Владислав Орлов и Эрик Ваншейльбойм улучшили свое положение. Последний снова обновил личное достижение.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Алькарас опередил Джоковича, Янник Синнер поднялся в первую пятерку, обойдя Андрея Рублева и Хольгера Руне.
Чемпионская гонка ATP
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