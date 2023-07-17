Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»

Пятый контрольный матч «Динамо» на австрийском учебно-тренировочном сборе против «Ариса» из Лимасола, возможно, имел признаки договорного. Об этом подозревает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», утверждая, что как минимум кипрский клуб играл на фиксированный результат.

«Никогда. Никогда не выбирайте в спарринг-партнёры киприотов средней руки. Чемпионата, на 120% захваченного чёрными букмекерами-азиатами. Спросите Хацкевича. Позорные 0:4 с двумя поздними голами. Просто посмотрите за действиями защиты и вратарей «Ариса» при пропущенных голах. Откройте линии на азиатских конторах. «Динамо» использовали. Втемную или нет – вопрос. Запах так себе. Дали заработать киприотам, взамен получили сомнительный опыт. На сегодня всё. Всем спасибо», – сказано в сообщении.

Отметим, что киевляне выиграли с разгромным счетом 4:0 под аккомпанемент дождя. Третий и четвертый голы были забиты на 88-й и 90+1-й минутах. «Арис» – действующий чемпион Кипра.