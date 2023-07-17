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Уимблдон
17 июля 2023, 07:20 | Обновлено 17 июля 2023, 07:22
1387
0

ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»

Сербский теннисист считает, что Карлос – очень целостный игрок

17 июля 2023, 07:20 | Обновлено 17 июля 2023, 07:22
1387
0
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

Финалист Уимблдона Новак Джокович поделился мнением о силе лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, который остановил его победную серию в Лондоне.

– Я никогда не играл с таким игроком, как он. У Роджера и Рафы есть свои сильные и слабые стороны. Карлос – очень целостный игрок. В нем есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера.

– Вы считаете, это начало большого соперничества?
– Я бы на это очень надеялся, мне же лучше (улыбается). Он еще долго будет в туре, а сколько я – не знаю.

Надеюсь, что мы сыграем на US Open. Почему бы и нет? Думаю, это на пользу спорту: №1 и №2 в мире встречаются в почти пятичасовом пятисетовом триллере. Для нашего спорта в целом лучше и быть не может, так почему бы и нет?, – сказал Джокович.

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2023
Источник ASAP text
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