ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»

Финалист Уимблдона Новак Джокович поделился мнением о силе лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, который остановил его победную серию в Лондоне.

– Я никогда не играл с таким игроком, как он. У Роджера и Рафы есть свои сильные и слабые стороны. Карлос – очень целостный игрок. В нем есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера.

– Вы считаете, это начало большого соперничества?

– Я бы на это очень надеялся, мне же лучше (улыбается). Он еще долго будет в туре, а сколько я – не знаю.

Надеюсь, что мы сыграем на US Open. Почему бы и нет? Думаю, это на пользу спорту: №1 и №2 в мире встречаются в почти пятичасовом пятисетовом триллере. Для нашего спорта в целом лучше и быть не может, так почему бы и нет?, – сказал Джокович.