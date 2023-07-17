Вспомнил былое. Ди Мария впервые забил после возвращения в Бенфику

Португальская «Бенфика» провела товарищеский поединок со швейцарским клубом «Базель» и добилась комфортной победы со счетом 3:1.

В составе «орлов» голами отметились Гонсалу Рамуш, Давид Юрасек и Анхель Ди Мария, который забил свой первый гол после возвращения в клуб.

Как известно, 35-летний Ди Мария стал игроком «Бенфики» 5 июля, перейдя из «Ювентуса». Аргентинец уже выступал за лиссабонцев с 2007 по 2010 год. Он становился с «Бенфикой» чемпионом Португалии и два раза побеждал в Кубке португальской лиги.