Вспомнил былое. Ди Мария впервые забил после возвращения в Бенфику
Лиссабонский клуб добился уверенной победы в летнем спарринге
Португальская «Бенфика» провела товарищеский поединок со швейцарским клубом «Базель» и добилась комфортной победы со счетом 3:1.
В составе «орлов» голами отметились Гонсалу Рамуш, Давид Юрасек и Анхель Ди Мария, который забил свой первый гол после возвращения в клуб.
Как известно, 35-летний Ди Мария стал игроком «Бенфики» 5 июля, перейдя из «Ювентуса». Аргентинец уже выступал за лиссабонцев с 2007 по 2010 год. Он становился с «Бенфикой» чемпионом Португалии и два раза побеждал в Кубке португальской лиги.
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