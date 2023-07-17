Надаль поздравил Алькараса с триумфом на Уимблдоне
Испанец обратился к соотечественнику
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил 20-летнего Карлоса Алькараса с победой на Уимблдонском турнире.
«Поздравляю, Карлос! Сегодня ты доставил нам огромную радость, и я уверен, что пионер испанского тенниса Маноло Сантана тебя тоже поддерживал, возможно, прямо на Уимблдоне, который ты теперь тоже выиграл. Крепко обнимаю, наслаждайся моментом, чемпион», – написал Надаль в твиттере.
Карлос Алькарас в финале Уимблдона-2023 обыграл в пяти сетах серба Новака Джоковича, чем прервал его четырехлетнюю гегемонию на турнире.
Напомним, испанец Сантана является четырехкратным чемпионом турниров серии Grand Slam. Он выигрывал Ролан Гаррос в 1961 и 1964 годах, а также был победителем US Open в 1965 году и Уимблдона в 1966 году.
Enhorabuena @carlosalcaraz . Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 16, 2023
Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento ¡¡¡Campeón!!!… pic.twitter.com/y0j2GowX3O
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