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  4. Карлос АЛЬКАРАС: «Это самый счастливый момент в жизни»
Уимблдон
17 июля 2023, 02:18 |
29
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Это самый счастливый момент в жизни»

Испанец – о своем триумфе на Уимблдоне

17 июля 2023, 02:18 |
29
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Это самый счастливый момент в жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№1 АТР) поделился впечатлениями от победы в финале Уимблдона-2023 над семикратным чемпионом турнира сербом Новаком Джоковичем.

«Ощущения великолепные. Выиграть Уимблдон было моей мечтой, я очень этого хотел. Не ожидал осуществить ее так быстро. Если честно, я сделал это для себя, а не для теннисного поколения. Это было великолепно. Потрясающе обыграть Новака на его пике, на этом уровне, войти в историю, став первым человеком за 10 лет, кто нанес ему поражение на этом корте.

Я это никогда не забуду. И новому поколению это тоже на пользу, они увидели, как я его обыграл, и задумаются, что тоже способны на это. Это здорово и для меня, и для молодых игроков.

Сейчас это самый счастливый момент в моей жизни. Может, через пять лет будет по-другому (улыбается). Сейчас мне 20, и у меня было мало подобных ситуаций, так что я буду наслаждаться моментом.

Сегодня я вошел в историю, это самый счастливый момент в жизни. Думаю, он еще долго будет таким. Я мечтал победить Новака и выиграть Уимблдон с тех пор, как пришел в теннис. Поэтому это главный момент в моей жизни», – заявил Карлос Алькарас.

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Источник Wimbledon
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