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17 июля 2023, 00:59 | Обновлено 17 июля 2023, 01:16
249
0

БУСКЕТС: «Я был впечатлен этим клубом, когда приехал сюда с Барселоной»

Контракт испанского полузащитника с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года

17 июля 2023, 00:59 | Обновлено 17 июля 2023, 01:16
249
0
БУСКЕТС: «Я был впечатлен этим клубом, когда приехал сюда с Барселоной»
ФК Интер Майами. Серхио Бускетс

Американский клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта со знаменитым испанским полузащитником Серхио Бускетсом.

Соглашение будет действовать до 2025 года. Ожидается, что чемпион мира 2010, девятикратный победитель Ла Лиги и бывший капитан «Барселоны», который считается одним из лучших полузащитников всех времен, присоединится к новой команде в ближайшие дни.

Серхио Бускетс: «Это особая и захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться. Я с нетерпением жду следующего шага в моей карьере в «Интер Майами». Я был впечатлен этим клубом, когда приехал с «Барселоной» в прошлом году. И теперь я счастлив и готов сам представлять этот клуб. Мне не терпится помочь добиться успеха, к которому стремится этот амбициозный клуб».

Владелец клуба Хорхе Мас: «Я рад приветствовать Серхио Бускетса в «Интер Майами». С самого первого дня мы поставили перед собой цель привлечь в «Интер Майами» лучших игроков мира. Достижения Серхио говорят сам за себя».

Спортивный директор Крис Хендерсон: «Мы очень рады привести Серхио в «Интер Майами». Он один из самых умных игроков, когда-либо занимавшихся этим видом спорта. Он читает игру на беспрецедентном уровне и влияет на каждый аспект игры. Серхио – победитель, лидер и талант мирового уровня, и мы рады видеть, что он представляет нашу франшизу».

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трансферы Серхио Бускетс Интер Майами Хорхе Мас Крис Хендерсон
Источник ФК Интер Майами
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