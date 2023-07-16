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Молодежные турниры
16 июля 2023, 22:00 | Обновлено 16 июля 2023, 23:21
837
0

Португалия U-19 – Италия U-19. Финал Евро-2023 U-19. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 16 июля в 22:00 финальный матч Евро-2023 U-19 на Мальте

16 июля 2023, 22:00 | Обновлено 16 июля 2023, 23:21
837
0
Португалия U-19 – Италия U-19. Финал Евро-2023 U-19. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

16 июля в Мальте проходит финальный матч Евро-2023 U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финальный поединок ЧЕ-2023 между Португалией и Италией стартует 16 июля в 22:00

В полуфиналах Португалия разгромила Норвегия (5:0), а Италия обыграла Испанию (3:2).

Євро-2023 U-21. Финал, 16 июля, Мальта

  • 22:00. Португалия – Италия

Португалия U-19 – Италия U-19. Финал Евро-2023 U-19. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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