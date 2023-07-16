16 июля в Мальте проходит финальный матч Евро-2023 U-19.

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Финальный поединок ЧЕ-2023 между Португалией и Италией стартует 16 июля в 22:00

В полуфиналах Португалия разгромила Норвегия (5:0), а Италия обыграла Испанию (3:2).

Євро-2023 U-21. Финал, 16 июля, Мальта

22:00. Португалия – Италия

Португалия U-19 – Италия U-19. Финал Евро-2023 U-19. Смотреть онлайн. LIVE

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