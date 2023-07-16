Молодежные турниры16 июля 2023, 22:00 | Обновлено 16 июля 2023, 23:21
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Португалия U-19 – Италия U-19. Финал Евро-2023 U-19. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 16 июля в 22:00 финальный матч Евро-2023 U-19 на Мальте
16 июля 2023, 22:00 | Обновлено 16 июля 2023, 23:21
837
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16 июля в Мальте проходит финальный матч Евро-2023 U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Финальный поединок ЧЕ-2023 между Португалией и Италией стартует 16 июля в 22:00
В полуфиналах Португалия разгромила Норвегия (5:0), а Италия обыграла Испанию (3:2).
Євро-2023 U-21. Финал, 16 июля, Мальта
- 22:00. Португалия – Италия
Португалия U-19 – Италия U-19. Финал Евро-2023 U-19. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільне.
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