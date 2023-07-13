Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Молодежные турниры
13 июля 2023, 23:59 | Обновлено 14 июля 2023, 00:33
589
0

Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19

В полуфиналах Португалия разгромила Норвегию, а Италия обыграла Испанию

13 июля 2023, 23:59 | Обновлено 14 июля 2023, 00:33
589
0
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

На Мальте близится к финишу юниорский чемпионата Европы 2023 по футболу U-19.

Вечером 13 июля состоялись полуфинальные матчи.

Португалия разгромила Норвегию (5:0), а Италия в труднейшем поединке обыграла Испанию (3:2). Победный мяч был забит на 85-й минуте.

Таким образом, в финальном поединке 16 июля сыграют Португалия и Италия.

Евро-2023 U-19. Мальта

1/2 финала, 13 июля

Португалия U-19 – Норвегия U-19 – 5:0

Голы: Са, 6, Уго Фелиш, 17 (пен), Рибейру, 31, 66, Боржес, 69

Испания U-19 – Италия U-19 – 2:3

Голы: Барбера, 58, Гасиоровски, 74 – Виньято, 52, Пизилли, 66, Липани, 85.

Финал, 16 июля

  • Португалия U-19 – Италия U-19

Сетка плей-офф

По теме:
Норвегия прошла дальше. Определены полуфинальные пары Евро-2023 U-19
Италия вслед за Португалией пробилась в полуфинал Евро-2023 U-19
Евро-2023 U-19. Испания разгромила Грецию и вышла в полуфинал
сборная Норвегии по футболу U-19 сборная Испании по футболу U-19 Евро-2023 U-19 сборная Италии по футболу U-19 Испания - Италия сборная Португалии по футболу U-19
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Бокс | 13 июля 2023, 11:30 0
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком

Энтони уверен, что его соотечественник может сотворить сенсацию

СВИТОЛИНА: Надеюсь, украинцы продолжат поддерживать и у меня будет еще шанс
Теннис | 13 июля 2023, 19:50 12
СВИТОЛИНА: Надеюсь, украинцы продолжат поддерживать и у меня будет еще шанс
СВИТОЛИНА: Надеюсь, украинцы продолжат поддерживать и у меня будет еще шанс

Украинка провела пресс-конференцию после поражения в полуфинале Уимблдона-2023

Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
Футбол | 13.07.2023, 11:44
Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
На заключительном этапе подготовки Карпаты сыграют с Вересом
Футбол | 13.07.2023, 23:10
На заключительном этапе подготовки Карпаты сыграют с Вересом
На заключительном этапе подготовки Карпаты сыграют с Вересом
МОРАЕС: «Хотел оставаться в Украине и стать топ-бомбардиром в истории УПЛ»
Футбол | 13.07.2023, 09:34
МОРАЕС: «Хотел оставаться в Украине и стать топ-бомбардиром в истории УПЛ»
МОРАЕС: «Хотел оставаться в Украине и стать топ-бомбардиром в истории УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
12.07.2023, 22:35 9
Теннис
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
12.07.2023, 09:18 1
Теннис
УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну
УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну
12.07.2023, 08:40
Футбол
Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари
Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари
12.07.2023, 20:59 19
Футбол
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
12.07.2023, 23:59 2
Футбол
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
12.07.2023, 17:45 21
Футбол
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
12.07.2023, 22:02
Теннис
Левый берег подписал большую группу новичков
Левый берег подписал большую группу новичков
13.07.2023, 12:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем