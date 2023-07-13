Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
В полуфиналах Португалия разгромила Норвегию, а Италия обыграла Испанию
На Мальте близится к финишу юниорский чемпионата Европы 2023 по футболу U-19.
Вечером 13 июля состоялись полуфинальные матчи.
Португалия разгромила Норвегию (5:0), а Италия в труднейшем поединке обыграла Испанию (3:2). Победный мяч был забит на 85-й минуте.
Таким образом, в финальном поединке 16 июля сыграют Португалия и Италия.
Евро-2023 U-19. Мальта
1/2 финала, 13 июля
Португалия U-19 – Норвегия U-19 – 5:0
Голы: Са, 6, Уго Фелиш, 17 (пен), Рибейру, 31, 66, Боржес, 69
Испания U-19 – Италия U-19 – 2:3
Голы: Барбера, 58, Гасиоровски, 74 – Виньято, 52, Пизилли, 66, Липани, 85.
Финал, 16 июля
- Португалия U-19 – Италия U-19
Сетка плей-офф
O caminho para a Final do #U19EURO é por ali! 😌👉 pic.twitter.com/H5mExXRyEb— Portugal (@selecaoportugal) July 13, 2023
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