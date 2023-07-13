Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19

На Мальте близится к финишу юниорский чемпионата Европы 2023 по футболу U-19.

Вечером 13 июля состоялись полуфинальные матчи.

Португалия разгромила Норвегию (5:0), а Италия в труднейшем поединке обыграла Испанию (3:2). Победный мяч был забит на 85-й минуте.

Таким образом, в финальном поединке 16 июля сыграют Португалия и Италия.

Евро-2023 U-19. Мальта

1/2 финала, 13 июля

Португалия U-19 – Норвегия U-19 – 5:0

Голы: Са, 6, Уго Фелиш, 17 (пен), Рибейру, 31, 66, Боржес, 69

Испания U-19 – Италия U-19 – 2:3

Голы: Барбера, 58, Гасиоровски, 74 – Виньято, 52, Пизилли, 66, Липани, 85.

Финал, 16 июля

Португалия U-19 – Италия U-19

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