Норвегия прошла дальше. Определены полуфинальные пары Евро-2023 U-19
В полуфиналах 13 июля сыграют Португалия – Норвегия, Испания – Италия
На Мальте завершился групповой раунд юношеского чемпионата Европы 2023 по футболу U-19.
10 июля состоялся последний 3-й тур в группе B. В двух матчах не было забито ни одного гола.
Испания и Норвегия разошлись миром (0:0). Такой же счет зафиксирован в матче между Грецией и Исландией.
В плей-офф из этой группы вышли Испания (7 очков) и Норвегия (5 очков).
В полуфиналах 13 июля сыграют Португалия – Норвегия, Испания – Италия.
Евро-2023 U-19. Мальта
3-й тур, 10 июля
- Греция U-19 – Исландия U-19 – 0:0
- Испания U-19 – Норвегия U-19 – 0:0
Пары 1/2 финала, 13 июля
- Португалия U-19 – Норвегия U-19
- Испания U-19 – Италия U-19
Турнирные таблицы
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