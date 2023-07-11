Норвегия прошла дальше. Определены полуфинальные пары Евро-2023 U-19

На Мальте завершился групповой раунд юношеского чемпионата Европы 2023 по футболу U-19.

10 июля состоялся последний 3-й тур в группе B. В двух матчах не было забито ни одного гола.

Испания и Норвегия разошлись миром (0:0). Такой же счет зафиксирован в матче между Грецией и Исландией.

В плей-офф из этой группы вышли Испания (7 очков) и Норвегия (5 очков).

В полуфиналах 13 июля сыграют Португалия – Норвегия, Испания – Италия.

Евро-2023 U-19. Мальта

3-й тур, 10 июля

Греция U-19 – Исландия U-19 – 0:0

Испания U-19 – Норвегия U-19 – 0:0

Пары 1/2 финала, 13 июля

Португалия U-19 – Норвегия U-19

Испания U-19 – Италия U-19

Турнирные таблицы