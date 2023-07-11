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Молодежные турниры
11 июля 2023, 00:23 | Обновлено 11 июля 2023, 00:42
84
0

Норвегия прошла дальше. Определены полуфинальные пары Евро-2023 U-19

В полуфиналах 13 июля сыграют Португалия – Норвегия, Испания – Италия

11 июля 2023, 00:23 | Обновлено 11 июля 2023, 00:42
84
0
Норвегия прошла дальше. Определены полуфинальные пары Евро-2023 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

На Мальте завершился групповой раунд юношеского чемпионата Европы 2023 по футболу U-19.

10 июля состоялся последний 3-й тур в группе B. В двух матчах не было забито ни одного гола.

Испания и Норвегия разошлись миром (0:0). Такой же счет зафиксирован в матче между Грецией и Исландией.

В плей-офф из этой группы вышли Испания (7 очков) и Норвегия (5 очков).

В полуфиналах 13 июля сыграют Португалия – Норвегия, Испания – Италия.

Евро-2023 U-19. Мальта

3-й тур, 10 июля

  • Греция U-19 – Исландия U-19 – 0:0
  • Испания U-19 – Норвегия U-19 – 0:0

Пары 1/2 финала, 13 июля

  • Португалия U-19 – Норвегия U-19
  • Испания U-19 – Италия U-19

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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