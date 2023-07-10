Италия вслед за Португалией пробилась в полуфинал Евро-2023 U-19

​На Мальте продолжается юношеский чемпионат Европы 2023 по футболу U-19.

9 июля состоялся последний 3-й тур в группе A и определены полуфиналисты.

Португалия в статусе победителя группы обыграла Мальту, аутсайдера квартета (2:1)

Италия сумела удержать нужную ничью в матче против Польши (1:1) и также сыграет в плей-офф.

Португалия и Италия вышли в полуфинал, а из другой группы точно задачу выполнила Испания и, скорее всего, к ней присоединится Норвегия.

Евро-2023 U-19

3-й тур, 9 июля, Мальта

Италия U-19 – Польша U-19 – 1:1

Голы: Гаса, 34 – Стржалек, 8.

Португалія U-19 – Мальта U-19 – 2:1

Голы: Фале, 8, Гонсалвеш, 75 – Тума, 72.

Турнирные таблицы

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