Италия вслед за Португалией пробилась в полуфинал Евро-2023 U-19
Португалия в статусе победителя группы обыграла Мальту
На Мальте продолжается юношеский чемпионат Европы 2023 по футболу U-19.
9 июля состоялся последний 3-й тур в группе A и определены полуфиналисты.
Португалия в статусе победителя группы обыграла Мальту, аутсайдера квартета (2:1)
Италия сумела удержать нужную ничью в матче против Польши (1:1) и также сыграет в плей-офф.
Португалия и Италия вышли в полуфинал, а из другой группы точно задачу выполнила Испания и, скорее всего, к ней присоединится Норвегия.
Евро-2023 U-19
3-й тур, 9 июля, Мальта
Италия U-19 – Польша U-19 – 1:1
Голы: Гаса, 34 – Стржалек, 8.
Португалія U-19 – Мальта U-19 – 2:1
Голы: Фале, 8, Гонсалвеш, 75 – Тума, 72.
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