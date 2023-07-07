Евро-2023 U-19. Испания разгромила Грецию и вышла в полуфинал

На Мальте продолжается юношеский чемпионат Европы 2023 по футболу U-19.

​7 июля состоялся второй тур в группе B.

Исландия и Норвегия разошлись миром в матче 2-го тура (1:1).

Испания разгромила Грецию (5:0) и вышла в полуфинал. На вторую путевку претендуют Норвегия и Исландия.

Евро-2023 U-19

2-й тур, 7 июля, Мальта

Греция U19 – Испания U19 – 0:5

Голы: Барбера, 11, 45+1, Моран, 14, Перес, 17, Касас, 57.

Исландия U19 – Норвегия U19 – 1:1

Голы: Гудмундссон, 89 – Ролдсей, 65 (пен)

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