Евро-2023 U-19. Италия потерпела сокрушительное фиаско в игре с Португалией

На Мальте продолжается юношеский чемпионат Европы 2023 по футболу U-19.

​6 июля состоялся второй тур в группе A. В вечернем матче Польша обыграла Мальту (2:0).

Италия потерпела сокрушительное фиаско в матче против Португалии (1:5).

Португалия вышла в полуфинал, а вторую путевку в плей-офф в 3-м туре разыграют Польша и Италия, причем итальянцев устраивает и ничья.

Евро-2023 U-19

2-й тур, 6 июля, Мальта

​Португалия U19 – Италия U19 – 5:1

Голы: Рибейру, 35, Густаво Са, 57, Браш, 68, Феликс, 89, Гонсалвеш, 90+1 – Липани, 6.

Мальта U19 – Польща U19 – 0:2

Голы: Стжалек, 59, Пьенко, 82

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