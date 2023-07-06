Евро-2023 U-19. Италия потерпела сокрушительное фиаско в игре с Португалией
Португалия вышла в полуфинал, в то время как Польша обыграла Мальту
На Мальте продолжается юношеский чемпионат Европы 2023 по футболу U-19.
6 июля состоялся второй тур в группе A. В вечернем матче Польша обыграла Мальту (2:0).
Италия потерпела сокрушительное фиаско в матче против Португалии (1:5).
Португалия вышла в полуфинал, а вторую путевку в плей-офф в 3-м туре разыграют Польша и Италия, причем итальянцев устраивает и ничья.
Евро-2023 U-19
2-й тур, 6 июля, Мальта
Португалия U19 – Италия U19 – 5:1
Голы: Рибейру, 35, Густаво Са, 57, Браш, 68, Феликс, 89, Гонсалвеш, 90+1 – Липани, 6.
Мальта U19 – Польща U19 – 0:2
Голы: Стжалек, 59, Пьенко, 82
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