9 мячей в матче. Норвегия и Испания одержали стартовые победы на Евро U-19

На Мальте продолжается юношеский чемпионат Европы 2023 по футболу U-19.

4 июля в борьбу вступили представители группы B. Норвегии и Испании одержали стартовые победы.

В суперрезультативном поединке с 9 голами Норвегия обыграла команду Греции (5:4). Норвежцы вели со счетом 5:0 после первого тайма, причем дубль оформил Никлас Эдегор. Греческие футболисты сумели забить 4 гола во втором тайме! Но от поражения это не спасло.

В вечернем матче Испания справилась с Исландией (2:1) и получила первые три очка.

Евро-2023 U-19

1-й тур, 4 июля, Мальта

Норвегия U19 – Греция U19 – 5:4

Голы: Роалдсой, 6, Никлас Эдегор 15, 44, Флатакер 18, Скогволд 36 – Цимас, 51, 81, Ставропулос, 80, Калогеропулос, 90+5.

Исландия U19 – Испания U19 – 1:2

Голы: Торстейссон, 90+1 – Газиоровски, 16, Барбера, 47.

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