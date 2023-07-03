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  4. Мальта – не соперник. Евро-2023 U-19 начался с побед Италии и Португалии
Молодежные турниры
03 июля 2023, 23:59 | Обновлено 04 июля 2023, 00:29
254
0

Мальта – не соперник. Евро-2023 U-19 начался с побед Италии и Португалии

Континентальный чемпионат на Мальте продлится до 16 июля

03 июля 2023, 23:59 | Обновлено 04 июля 2023, 00:29
254
0
Мальта – не соперник. Евро-2023 U-19 начался с побед Италии и Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля на Мальте стартовал юношеский чемпионат Европы 2023 по футболу U-19.

В первом туре Португалия переиграла Польшу (2:0), а Италия разгромила Мальту (4:0).

4 июля в другой группе сыграют Норвегия – Греция, Исландия – Испания.

Соревнования на Мальте продлятся до 16 июля.

Евро-2023 U-19

1-й тур, 3 июля, Мальта

Польша U19 – Португалия U19 – 0:2

Голы: Габи Браш, 4, Уго Феликс, 60

Мальта U19 – Италия U19 – 0:4

Голы: Ндур, 19, Франческо Эспозито, 32, Д'Андреа, 47, Виньято, 90+2 (пен).

Нереализованный пенальти: Д'Андреа, 40 (Италия)

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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