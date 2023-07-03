Мальта – не соперник. Евро-2023 U-19 начался с побед Италии и Португалии
Континентальный чемпионат на Мальте продлится до 16 июля
3 июля на Мальте стартовал юношеский чемпионат Европы 2023 по футболу U-19.
В первом туре Португалия переиграла Польшу (2:0), а Италия разгромила Мальту (4:0).
4 июля в другой группе сыграют Норвегия – Греция, Исландия – Испания.
Соревнования на Мальте продлятся до 16 июля.
Евро-2023 U-19
1-й тур, 3 июля, Мальта
Польша U19 – Португалия U19 – 0:2
Голы: Габи Браш, 4, Уго Феликс, 60
Мальта U19 – Италия U19 – 0:4
Голы: Ндур, 19, Франческо Эспозито, 32, Д'Андреа, 47, Виньято, 90+2 (пен).
Нереализованный пенальти: Д'Андреа, 40 (Италия)
Турнирная таблица
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