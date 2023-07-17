ГУЗЬ: Заря ждет жеребьевки Лиги Европы, чтобы определиться со стадионом
Луганский клуб хочет проводить домашние матчи УПЛ на стадионе «Левый берег»
Начальник луганской команды «Заря» Игорь Гузь прокомментировал информацию о выборе стадионов на следующий сезон:
«Учитывая, что нашей тренировочной базой стал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного (бывший РВУФК), хотели бы проводить домашние матчи в столице. Приоритетный вариант – стадион ФК «Левый берег». Желательно – на весь чемпионат.
Что касается резервной арены, то сейчас конкретного решения нет – ведем переговоры. Среди вариантов – Львов и Ужгород. Окончательное решение будет принято после того, как узнаем соперников в Лиге Европы и определимся с логистикой на осень».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь киевской команды рассказал о подготовке к новому сезону
Лидер рейтинга самых быстрых игроков – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис