ГУЗЬ: Заря ждет жеребьевки Лиги Европы, чтобы определиться со стадионом

Начальник луганской команды «Заря» Игорь Гузь прокомментировал информацию о выборе стадионов на следующий сезон:

«Учитывая, что нашей тренировочной базой стал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного (бывший РВУФК), хотели бы проводить домашние матчи в столице. Приоритетный вариант – стадион ФК «Левый берег». Желательно – на весь чемпионат.

Что касается резервной арены, то сейчас конкретного решения нет – ведем переговоры. Среди вариантов – Львов и Ужгород. Окончательное решение будет принято после того, как узнаем соперников в Лиге Европы и определимся с логистикой на осень».