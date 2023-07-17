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Лига Европы
17 июля 2023, 00:41 | Обновлено 17 июля 2023, 00:51
73
0

ГУЗЬ: Заря ждет жеребьевки Лиги Европы, чтобы определиться со стадионом

Луганский клуб хочет проводить домашние матчи УПЛ на стадионе «Левый берег»

17 июля 2023, 00:41 | Обновлено 17 июля 2023, 00:51
73
0
ГУЗЬ: Заря ждет жеребьевки Лиги Европы, чтобы определиться со стадионом
ФК Левый берег

Начальник луганской команды «Заря» Игорь Гузь прокомментировал информацию о выборе стадионов на следующий сезон:

«Учитывая, что нашей тренировочной базой стал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного (бывший РВУФК), хотели бы проводить домашние матчи в столице. Приоритетный вариант – стадион ФК «Левый берег». Желательно – на весь чемпионат.

Что касается резервной арены, то сейчас конкретного решения нет – ведем переговоры. Среди вариантов – Львов и Ужгород. Окончательное решение будет принято после того, как узнаем соперников в Лиге Европы и определимся с логистикой на осень».

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Заря Луганск стадион Левый берег Лига Европы ТаТоТаке Игорь Гузь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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